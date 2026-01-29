Przełom Sezon 1 Odc. 6
Bezpiecznie już było. Świat po przełomie, którego nie da się cofnąć
Poczucie bezpieczeństwa – słowa, które coraz częściej brzmi jak wspomnienie. Konflikty militarne, ale i cyberataki czy uzależnienie ekonomiczne, zagrożenia są znacznie bliżej nas i są bardziej złożone. Czy rzeczywiście wchodzimy w nową epokę zagrożeń? A jeśli tak – jak powinna odnaleźć się w niej Polska? Dlaczego to Chiny są największym zagrożeniem dla nas – mówi Beata Górka-Winter, ekspertka ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, w podcaście „Przełom”.
29.01.2026, 10:31
Z tego odcinka dowiesz się…
- Na czym polegają przełomowe zmiany w kwestiach bezpieczeństwa
- Jakie zagrożenia Polska i Europa wciąż lekceważą najbardziej
- Dlaczego bezpieczeństwo to dziś coś więcej niż granice i wojsko