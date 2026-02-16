Kategorie artykułu: Polityka Świat
Biliony dolarów i słabnący wizerunek. Dlaczego USA tracą „miękką siłę”?
Stany Zjednoczone są dziś finansowo najsilniejszą marką świata, ale coraz słabszą pod względem reputacji. Efekt Trumpa, zmiany w polityce międzynarodowej i krytyczne nastawienie kanadyjskiej opinii publicznej pokazują, że miękka siła staje się kluczowym, lecz coraz trudniejszym zasobem.
16.02.2026, 05:00
Obserwatorzy filmują agentów ICE, którzy zabezpieczają teren po tym, jak jeden z ich pojazdów złapał gumę w Minneapolis w stanie Minnesota. W aglomeracji trwają protesty wzywające do zakończenia nalotów imigracyjnych, które doprowadziły już do śmiertelnych postrzeleń Alexa Prettiego, pielęgniarza VA, oraz Renee Good, matki trójki dzieci, przez agentów federalnych. Fot. Stephen Maturen/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy tzw. soft power przekłada się na wartość finansową państw i firm.
- Jak Kanadyjczycy reagują na demonstracje gospodarczej i militarnej siły ze strony USA.
- Czy kanadyjskie firmy współpracujące z amerykańską policją imigracyjną ICE napotykają problemy.