Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Biznes chce walczyć z nadużywaniem aresztu. Jest projekt ustawy
Przedsiębiorcy zrzeszeni w inicjatywie SprawdzaMY przygotowali projekt ustawy, który ma ograniczyć nadużywanie aresztu tymczasowego w sprawach gospodarczych. Ich zdaniem sądy zbyt często bezrefleksyjnie sięgają po ten środek zapobiegawczy.
11.06.2026, 04:45
Zespół SprawdzaMY chce zmian w prawie dotyczącym aresztu tymczasowego. Zdaniem ekspertów ten środek zapobiegawczy jest nadużywany. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakie nadużycia zwraca uwagę inicjatywa SprawdzaMY.
- Jakie proponuje rozwiązania.
- Jakie jeszcze projekty dotyczące stosowania aresztu tymczasowego są w parlamencie.