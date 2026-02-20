Kategoria artykułu: Biznes
Biznes ponad podziałami. Dlaczego Polska potrzebuje silnego głosu przedsiębiorców? (WYWIAD)
Polska jest dziś w gronie G20, ale – jak przekonuje założyciel i dyrektor generalny think tanku The Company, Adam Malinowski – samo wejście do elitarnego klubu to dopiero początek. W rozmowie opowiada o luce w reprezentacji przedsiębiorców, potrzebie deregulacji 2.0, wyzwaniach energetycznych oraz o tym, dlaczego w kraju przedsiębiorczych sukcesów tylko 3 proc. młodych ludzi chce prowadzić własny biznes.
20.02.2026, 10:21
Adam Malinowski, założyciel think tanku The Company. Fot. The Company
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy polityka idzie z biznesem w parze według think tanku The Company.
- Jakie priorytety rozwojowe dla Polski wskazuje The Company.
- Czy Polacy chcą być przedsiębiorcami.