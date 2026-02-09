Kategoria artykułu: Polityka
XYZ Polityki Sezon 1 Odc. 35
Błędy Hołowni? Aleksandra Leo (Polska 2050): „Słono zapłaciliśmy w sondażach. Praca nad jednością partii będzie żmudna"
– W partii jest bardzo dużo osób, które przyciągnęła sylwetka Szymona Hołowni. Gdy usłyszały, że marszałek jest skłonny odejść, jeśli wynik nie będzie satysfakcjonujący, po prostu je to przestraszyło –uważa Aleksandra Leo, posłanka Polski 2050. Czego potrzebuje jej partia, by odbić się w sondażach? O to pytamy w programie „XYZ Polityki”.
09.02.2026, 10:09
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z jakimi problemami musi poradzić sobie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jako nowa liderka Polski 2050.
- Jaką drogą, zdaniem posłanki Aleksandry Leo, powinna pójść Polska 2050.
- Jakie błędy popełnił Szymon Hołownia jako lider partii.