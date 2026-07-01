Kategorie artykułu: Newsy Technologia
BMW przedstawia nowe X5. Auto powstanie w nowoczesnej fabryce w Spartanburgu
We wtorek BMW zaprezentowało kolejnego przedstawiciela Neue Klasse, czyli model X5. Samochód będzie dostępny w pięciu wersjach napędowych, a jego produkcją zajmie się m.in. nowoczesna fabryka w amerykańskim Spartanburgu, wykorzystująca humanoidalne roboty ze sztuczną inteligencją.
01.07.2026, 11:29
BMW wprowadza na rynek nowe X5. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- W ilu wersjach napędowych będzie dostępne nowe BMW X5 i co wyróżnia jego elektryczny wariant.
- Jak sztuczna inteligencja zmienia produkcję w fabryce BMW w Spartanburgu.
- Jaką rolę odgrywają roboty humanoidalne w fabryce BMW.