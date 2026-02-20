Kategoria artykułu: Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 9
Brak pieniędzy czy ich niewłaściwa dystrybucja? Co igrzyska mówią o finansowej kondycji polskiego sportu
Polska jest jednym z 16 państw, którego reprezentanci zdobywali medale na wszystkich igrzyskach olimpijskich w XXI wieku. Cztery wywalczone we Włoszech krążki nie dla wszystkich kibiców są jednak satysfakcjonujące. Zwłaszcza, że kolejny raz w czasie trwania igrzysk na jaw wyszły niemałe problemy w niektórych związkach sportowych. Czy największą bolączką polskiego sportu jest niedobór pieniędzy, czy może sposób ich rozdzielania.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Czy Polska powinna mieć ostrzejsze kryteria selekcji olimpijczyków i wysyłać na igrzyska tylko sportowców, którzy zdają się mieć szanse na dobry wynik.
- Jak postawienie na kilka dyscyplin i przekierowanie na nie większych pieniędzy mogłoby zwiększyć medalowe szanse polskich sportowców.
- Czy budowa toru saneczkowego w Polsce byłaby gwarantem lepszych wyników polskich saneczkarzy, bobsleistów i skeletonistów.