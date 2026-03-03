Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Branża paliwowa zapewnia, że rynek jest zabezpieczony. „Niepokój jest wykorzystywany do dezinformacji”
Po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran polska branża paliwowa zapewnia, że krajowy rynek jest przygotowany na ewentualne przejściowe zakłócenia w międzynarodowym handlu. Politykom opozycji nie przeszkadza to jednak w sianiu wątpliwości o stan polskich rezerw, choć gdy rządzili, podobne zachowania określali jako dezinformacyjne.
Branża zapewnia, że wojna w Iranie nie zagraża polskiemu rynkowi paliwowemu. Zapewnienia te nie przeszkadzają jednak politykom PiS w sianiu wątpliwości. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda sytuacja polskiego sektora paliwowego w związku z wojną w Iranie.
- Jaką polityczną narrację prezentują w tej sprawie politycy Prawa i Sprawiedliwości.
- Jakie były skutki tego typu działań, gdy PiS było u władzy, a nie w opozycji.