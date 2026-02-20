Kategorie artykułu: Biznes Świat
Bratysława i Budapeszt oskarżają Kijów o wykorzystywanie awarii rurociągu do politycznych celów
Władze Słowacji i Węgier uważają, że Ukraińcy z powodów politycznych, a nie technicznych wciąż wstrzymują tranzyt rosyjskiej ropy na Zachód. Dowodzą – powołując się na informacje wywiadowcze – że rurociąg Przyjaźń jest już naprawiony. Grożą nawet Kijowowi sankcjami. Tymczasem komentatorzy przekonują, że awaria ropociągu to ostatni dzwonek i z rosyjską ropą należy się już definitywnie pożegnać.
Slovnaft to jedyna słowacka rafineria ropy naftowej. Należy do węgierskiego koncernu MOL i jest dostosowana do przerobu rosyjskiej ropy naftowej. Fot. Zuzana Gogova/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Słowacja i Węgry obwiniają Ukrainę za przerwę w tranzycie rosyjskiej ropy.
- Dlaczego postawa premiera Roberta Fico spotyka się z krytyką w jego ojczyźnie.
- Co zdaniem komentatorów w zaistniałej sytuacji powinna zrobić Słowacja.