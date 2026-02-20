W końcówce stycznia wojska Putina uszkodziły południową nitkę rurociągu Przyjaźń i rosyjska ropa przestała docierać na Słowację i Węgry. Władze w Bratysławie i Budapeszcie winą za zaistniałą sytuację obarczają jednak nie rosyjskich agresorów, ale Ukraińców. Są nawet przekonane, że rurociąg jest już sprawny, ale Kijów z powodów politycznych wciąż blokuje tranzyt surowca.

Słowacki premier Robert Fico jest przekonany, że transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę na Zachód może już być wznowiony. „Nasze informacje wywiadowcze mówią, że uszkodzone miejsce rurociągu zostało naprawione i rosyjska ropa naftowa może przez nie bez przeszkód płynąć na Słowację” – twierdzi polityk.

Dane wywiadowcze i misja ambasadora

Dlaczego zatem tranzytu nadal nie ma? W opinii premiera Słowacji to skutek politycznej decyzji Kijowa podobnie jak było wcześniej w przypadku dostaw gazu. Dlatego też słowacki ambasador w Kijowie zażądał od Ukraińców odpowiedzi na pytanie, dlaczego w tej sytuacji tranzyt nie został wznowiony. Rząd w Bratysławie rozważa nawet wysłanie dyplomaty w towarzystwie ekspertów na miejsce awarii, aby sprawdził stan rurociągu.

Podejrzenia co do politycznych, a nie technicznych powodów przestoju rurociągu, mają też władze w Budapeszcie. Péter Szijjártó, szef węgierskiej dyplomacji, w wywiadzie dla portalu index.hu twierdzi, powołując się na doniesienia wywiadowcze, że Kijów blokuje tranzyt, aby wywierać presję polityczną na Budapeszt. Nie wyklucza nawet nałożenia kolejnych sankcji na Ukrainę, jeśli ta nie wznowi przesyłu ropy naftowej z Rosji.

Pytanie o winnych bez odpowiedzi

Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj odpowiada: „Węgry z pewnością od pierwszego dnia znają przyczynę zamknięcia rurociągu”. Podobną wiedzę ma także Słowacja. Jednak jej premier wydaje się nie mieć tej pewności. Na pytanie, kto jest winien uszkodzenia rurociągu, odpowiada: „Ukraina wskazuje na Federację Rosyjską, Federacja Rosyjska wskazuje na Ukrainę”.

Na razie Węgry wstrzymały wysyłkę surowca z powrotem na Ukrainę przynajmniej do czasu, aż Przyjaźń nie zacznie znowu działać. Tak samo zresztą zrobiła Słowacja. Robert Fico ogłosił, że Slovnaft wstrzymuje eksport ropy naftowej na Ukrainę i cała produkcja będzie przeznaczona na rynek wewnętrzny. Ekonomiści mówią, że to strzał we własną stopę.

– To będzie oczywiście wpływać na całoroczne wyniki koncernu. W efekcie budżet państwa odczuje skutki takiego ruchu w postaci mniejszych wpływów podatkowych – ocenia Radovan Potočár, analityk portalu Energie.sk.

Kłamstwa i bagatelizowanie rosyjskich intryg

Słowaccy komentatorzy nie zostawiają na Robercie Fico suchej nitki. I to z różnych powodów. „Robert Fico za całą sytuację obwinił Ukraińców i ich prezydenta. Zapomniał jednak dodać, że tylko dwa unijne rządy przez cztery lata ignorowały fakt, że dostawy ropy naftowej do ich krajów przechodzą przez Ukrainę, która jest systematycznie niszczona przez Rosjan. Od dawna głównym celem ich ataków jest właśnie infrastruktura energetyczna i terroryzowanie ludności cywilnej” – pisze Oliver Brunovský z niezależnego słowackiego „Denníka N”.

Zwraca też uwagę, że Robert Fico wciąż atakuje Komisję Europejską, ale teraz bezwstydnie zwraca się do niej o pomoc. Jeszcze dalej w krytyce idzie Ľubomír Jaško z portalu aktuality.sk. „Słowacki premier popierający rosyjski projekt »hołodomoru« to hańba”. Zdaniem publicysty, Robert Fico, jak zawsze w takich sytuacjach, „mija się z prawdą, bagatelizuje rosyjskie intrygi, a w swojej ulubionej dziedzinie – czyli energetyce – jest zagubiony i zachowuje się asekuracyjnie”.

Pora pożegnać ropę naftową od Putina

Ironizuje, że według szefa rządu nie ma winnego całego zdarzenia, bo Federacja Rosyjska nie przyznaje się do odpowiedzialności. „Zawsze dba, aby państwo odpowiedzialne za największy konflikt zbrojny ostatnich dekad (oraz związane z nim okrucieństwa i zbrodnie) określać z pełnym szacunkiem i pełną nazwą. Dla niego sprawa jest prosta: Putinowi można wierzyć. Dokładnie tak samo, jak w lutym 2022 r., kiedy, szydząc z całego świata, zapewniał, że Rosja nigdy nie zaatakuje swoich sąsiadów”.

„Wyobraźcie sobie, że w waszym domu przestaje płynąć woda. Co robicie? Natychmiast wzywacie hydraulika albo biegniecie do sklepu po wodę butelkowaną. Co zrobi rząd Roberta Fico, gdy w kraju przestanie płynąć ropa? Przez trzy tygodnie uda, że nic się nie dzieje. A rurociąg Drużba jest suchy już 22 dni. To powinien być temat numer jeden na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, ale o problemie dowiadujemy się z ogromnym opóźnieniem” – pisze na łamach sme.sk Karol Galek.

Dodaje, że władze w Bratysławie wciąż zachowują się tak, jakby czekały na cud, który nigdy nie nadejdzie. „Panie Fico, to ostatni dzwonek. Rosyjska podróż dobiegła końca, czas zacząć zachowywać się jak suwerenne państwo, a nie jak zakładnik Kremla” – konkluduje komentator.