Kategoria artykułu: Polityka
Braun zaprasza mundurowych na listy. „Próba destabilizacji”
Lider Konfederacji Korony Polskiej chce mieć mundurowych na swoich listach wyborczych. Grzegorz Braun deklaruje, że wystawi ich w każdym z 41 sejmowych okręgów. – To szalony pomysł – alarmuje poseł Marek Biernacki, szef sejmowej komisji ds. służb specjalnych.
04.08.2026, 05:00
Grzegorz Braun chce, by kandydatami jego partii w każdym okręgu w przyszłorocznych wyborach byli mundurowi. Na zdjęciu również Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Korwin. Fot. PAP/Art Service
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Grzegorz Braun chce mieć mundurowych na listach kandydatów.
- Czy funkcjonariusze służb mundurowych mogą kandydować w wyborach.
- Co oznacza ruch Brauna.