Kategoria artykułu: Świat
Bruksela chce rozbudować „autostrady energetyczne”. Polska i Francja nie chcą dodatkowych podatków
UE przyspiesza budowę paneuropejskiej sieci przesyłu energii elektrycznej. Dla jednych to warunek transformacji energetycznej i tańszego prądu, dla innych – nowy mechanizm redystrybucji pieniędzy między państwami członkowskimi. Bałtyk ma być kluczowy dla tzw. autostrad energetycznych.
30.06.2026, 04:00
„Autostrady energetyczne” nie oznaczają jednego wielkiego kabla przecinającego Europę. To system nowych linii przesyłowych wysokiego napięcia, kabli podmorskich oraz modernizacji istniejących sieci krajowych. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym są autostrady energetyczne i dlaczego KE chce ich rozbudowy.
- Kto ma zapłacić za nowe inwestycje w UE.
- Kto płaci najwięcej a kto najmniej na hurtowym rynku energii w UE.