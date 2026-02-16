Kategoria artykułu: Świat
Bruksela ostrzega Kreml: UE szykuje nowe sankcje po ustaleniach w sprawie śmierci Nawalnego
Sprawa śmierci Aleksieja Nawalnego znów trafia na szczyt europejskiej agendy – i to w momencie, gdy UE negocjuje przyszłość wsparcia dla Ukrainy i swoją rolę w relacjach z USA. Nowe ustalenia toksykologiczne stają się argumentem dla zwolenników twardej linii wobec Rosji, którzy wzywają do rozszerzenia sankcji i personalnej odpowiedzialności rosyjskich elit.
16.02.2026, 17:10
Międzynarodowe śledztwo wykazało, że Aleksiej Nawalny został otruty w rosyjskim więzieniu. Fot. PAP/EPA
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie stanowisko wobec informacji o otruciu Nawalnego przyjęły państwa Zachodu.
- Czy nowe sankcje UE wobec Rosji są prawdopodobne.
- Co to jest epibatydyna.