Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Bruksela testuje „preferencję europejską”. Nowe prawo ma chronić przemysł — ale już dzieli UE
Komisja Europejska sięga po instrument, który jeszcze niedawno był politycznym tabu w Brukseli: nową wersję „Made in Europe”. Akt o Akceleratorze Przemysłowym ma zwiększyć popyt na produkty wytwarzane w Europie i ograniczyć rosnącą zależność od importu — przede wszystkim z Chin.
12.03.2026, 05:00
W przypadku samochodów elektrycznych korzystających z publicznych subsydiów Komisja proponuje, aby około 70 proc. komponentów (z wyjątkiem baterii) pochodziło z Europy. W sektorach materiałowych pojawią się również minimalne progi produkcji niskoemisyjnej — np. 25 proc. dla aluminium i stali oraz 5 proc. dla cementu w projektach wspieranych przez państwo. Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest Akt o Akceleratorze Przemysłowym (Industrial Accelerator Act, IAA), który ma według Komisji Europejskiej pobudzić europejski przemysł.
- Jakie ograniczenie wprowadza w produkcji, aby otrzymać dotacje UE.
- Jakie jest stanowisko poszczególnych państw lub bloków państw wobec IAA.