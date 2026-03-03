Kategorie artykułu: Biznes Świat
Państwa, miasta. Raport XYZ Sezon 1 Odc. 42
Brukselskie niedyskrecje – kulisy szczytu UE–USA i walka o agencję celną
Kulisy unijno-amerykańskiego szczytu oraz wyścig o siedzibę Europejskiej Agencji Celnej pokazują, jak ważna jest dyplomacja. Dzięki aktywności polskiego rządu i przedsiębiorców Warszawa ma dużą szansę stać się centralą kolejnej unijnej instytucji. Tej naszej aktywności brakuje jednak na etapie tworzenia europejskiego prawa.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Co wydarzyło się na szczycie państw UE, w którym wzięli udział także przedstawiciele amerykańskiej administracji.
- Jak polskie władze i przedsiębiorcy zabiegają o wybór Warszawy na siedzibę Europejskiej Agencji Celnej.
- Jakie znaczenie dla polskiego biznesu mają konsultacje proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań prawnych.