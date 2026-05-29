Brzoska o TikTok Shopie, Ekstraklasie i marce Polska. „Zacieśniajmy sojusze bilateralne”

Rafał Brzoska, twórca i prezes InPostu, był gościem w studio XYZ podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego (PKG). Rozmowa rozpoczęła się od wątku zacieśnienia relacji Polski i Wielkiej Brytanii, czego przejawem jest podpisanie umowy pomiędzy krajami. Zbiegło się to w czasie z wizytą Davida Camerona, byłego premiera Wielkiej Brytanii, głównego gościa PKG.

– Polska naprawdę powinna zacieśniać sojusze bilateralne, a nie tylko liczyć na sojusze globalne – powiedział Rafał Brzoska.

Jak dodał, zbliżenie z Wielką Brytanią i Francją oraz wzmacnianie relacji ze Stanami Zjednoczonymi może być w długim terminie skuteczniejsze niż opieranie się wyłącznie na globalnych zobowiązaniach i organizacjach. Jednocześnie zaznaczył, że NATO pozostaje fundamentem bezpieczeństwa Polski.

Obejrzyj rozmowę:

Marka Polska? „Robimy to dobrze jako przedsiębiorcy”

Spora część rozmowy dotyczyła marki Polska i tego, czy państwo potrafi wykorzystać obecny moment rosnącego znaczenia gospodarczego kraju. Zdaniem Rafała Brzoski najlepszą pracę w tym obszarze wykonują polscy przedsiębiorcy.

– Coraz więcej polskich marek znajduje uznanie na rynkach zagranicznych, coraz więcej polskich marek zdobywa rynki zagraniczne – mówił szef InPostu.

Przypomniał, że jeszcze 10–15 lat temu to zagraniczne firmy przejmowały polskie przedsiębiorstwa, a dziś coraz częściej jest odwrotnie.

– To jest chyba najlepszy znak tego, że my nie czekamy na tę czy inną instytucję państwową, tę czy inną fundację, która będzie promować brand Polska, tylko po prostu to robimy – podkreślił przedsiębiorca.

Pytany o to, czy Polska jako państwo wykorzystuje moment awansu do grona największych gospodarek świata, Brzoska odpowiedział, że „wykorzystujemy, ale moglibyśmy lepiej”.

Jak mówić o Polsce?

Jego zdaniem potrzebny jest ponadpolityczny konsensus wokół promocji Polski.

– Nie powinniśmy mówić źle o Polsce poza Polską, ale też starać się nie mówić źle o Polsce w Polsce, ponieważ dajemy paliwo tym, którzy zawsze są na „nie" – przekonywał Rafał Brzoska.

Wskazał, że konsekwentnie nadrabiamy dystans do bardziej rozwiniętych gospodarek.

– Sukces naszego kraju w dużej mierze wynika z wielkiej wartości, jaką jest pracowitość i to, że jako Polacy wiemy, że musimy nadganiać. To nadganianie jest mozolne, trudne, długoterminowe – mówił.

Jednocześnie apelował, by nie podcinać skrzydeł firmom, które próbują rosnąć za granicą.

– Nie zabijajmy tych, którzy mają odwagę dzisiaj walczyć zwłaszcza za granicą, nie zabijajmy ich w kraju – zaznaczył.

Brzoska o wyborze Macieja Wituckiego na szefa BusinessEurope. „To gigantyczny sukces”

W rozmowie pojawiła się także kwestia wyboru Macieja Wituckiego na szefa BusinessEurope, największej organizacji biznesowej w Europie. Rafał Brzoska nazwał to „gigantycznym sukcesem”. Stwierdził, że postawienie na Polaka, a nie przedstawiciela silniejszej gospodarki, wymagało wykonania ogromnej pracy.

– Czytając wywiad z Maciejem Wituckim w XYZ zastanawiałem się, ilu polskich polityków złoży gratulacje, ilu z nich powie: jestem dumny. Niestety nie zauważyłem żadnego takiego wpisu w mediach społecznościowych. To pokazuje, jak wielkie jest niezrozumienie tego, co się udało i stosunek klasy politycznej do przedsiębiorców – mówił szef InPostu.

Brzoska o TikTok Shop

W części poświęconej InPostowi rozmowa zeszła na start TikTok Shopu w Polsce. Rafał Brzoska podkreślił, że osoby, które wskazują, że Polska to nie Azja, więc nie ma co się spodziewać powtórzenia sukcesu, mogą zostać zaskoczeni.

– Polacy należą do grona szybko adaptujących nowe technologie i rozwiązania, dlatego byłbym bardzo ostrożny w wieszczeniu, że to się w Polsce nie przyjmie – powiedział.

Jako przykłady wskazał szybkie przyjęcie w Polsce płatności zbliżeniowych, popularność handlu używaną odzieżą oraz sukces dostaw do paczkomatów.

Brzoska zaznaczył, że nie wie, czy TikTok Shop będzie rozwiązaniem dla 5, 10 czy 20 proc. użytkowników, ale sam fakt wejścia tej usługi do Polski pokazuje, że globalne firmy technologiczne postrzegają nasz rynek jako taki, na którym trzeba koniecznie być.

Dodał, że jeśli prawdą jest, że z TikToka w Polsce korzysta 14 mln użytkowników, to TikTok Shop „może zamieszać na rynku”.

InPost w Ekstraklasie. „Chcemy wspierać polską piłkę pluralistycznie”

Rafał Brzoska odniósł się też do wejścia InPostu w sponsoring Ekstraklasy. Odrzucił sugestię, że to „palenie pieniędzy”. Jak tłumaczył, InPost patrzy na piłkę nożną przez pryzmat skali i masowego charakteru marki.

– Widzimy potencjał, widzimy nieustająco to, że Polacy jednak piłkę kochają, a w związku z tym, że jesteśmy marką masową, kierowaną do milionów odbiorców, chcemy wspierać polską piłkę pluralistycznie, czyli wszystkich, a nie tylko wybrane kluby – mówił.

Wezwanie na akcje InPostu. „Nie rozważam, że scenariusza, że się nie uda”

W wywiadzie nie zabrakło pytania o ofertę wykupienia akcji InPostu przez konsorcjum z udziałem Rafała Brzoski. Pytany, czy jest to oferta ostateczna, prezes InPostu zaznaczył, że jako członek konsorcjum nie może odpowiedzieć na to pytanie.

– Każdy z akcjonariuszy musi sam podjąć decyzję co do sprzedaży lub nie. Przypomnę, że gdy wchodziliśmy w nowy rok, kurs akcji InPostu był na poziomie około 10 euro. Oferta konsorcjum to jest 15,6 euro, więc ze znaczącą premią w stosunku do tego, co jeszcze było 5 stycznia – powiedział.

A jak dużym problemem dla spółki będzie sytuacja, w której inwestorzy nie sprzedadzą akcji?

– Nie rozważam dzisiaj takiego scenariusza jako członek konsorcjum. A jako prezes skupiam się na rozwoju spółki – mówił Rafał Brzoska.