Budimex odbił po słabym początku roku. W grze kontrakty za miliardy
Po słabszym pierwszym kwartale Budimex poprawia wyniki. Grupa zwiększyła przychody o 8 proc., utrzymała wysoki poziom zysków i zgromadziła portfel zamówień wart blisko 18 mld zł. Ma również ambitne plany finansowe do końca 2026 r.
30.07.2026, 12:05
Węzeł D1 i D4 pod Bratysławą, oddane do użytku w drugim kwartale 2026 r. Firma liczy na kontrakty na rynkach czeskim i słowackim. Fot. Budimex
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego wyniki Budimeksu poprawiły się po trudnym pierwszym kwartale 2026 r.
- Jaką wartość osiągnął portfel zamówień spółki i które kontrakty są obecnie najważniejsze.
- Jakie plany Budimex ma wobec największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i za granicą.