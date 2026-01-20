Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Były wiceszef Neuki rozwinie startup w USA. AI od Prometheusa pomoże w diagnostyce powszechnej przyczyny śmierci niemowląt
Paweł Kuśmierowski był kluczowym menedżerem w PZU Zdrowie, Neuce i Deloitte, a dalszą karierę związał z medtechem. Polska technologia wykrywania wrodzonych wad serca już jest doceniana za wykorzystanie sztucznej inteligencji do pomocy w globalnym problemie. Doświadczeni inwestorzy i przedsiębiorcy postawili na nią miliony złotych, zaufały jej też pierwsze kliniki w USA.
20.01.2026, 05:18
Wojciech Kula (z lewej) wspiera Prometheus MedTech.AI w przeprowadzeniu badań klinicznych i certyfikacji technologii. Startup wspomagający wykrywanie wrodzonych wad serca, którym kieruje Paweł Kuśmierowski, wiąże duże nadzieje z ekspansją w USA. Fot. materiały prasowe/Prometheus MedTech.AI
Z tego artykułu dowiesz się…
- W rozwiązaniu jak poważnego problemu chce pomóc Prometheus MedTech.AI.
- Na czym polski startup opiera przewagę i jakie cele sobie stawia.
- Jak eksperci oceniają potencjał rynku i wykorzystania AI w medycynie.