Cała Polska ogranicza picie. Największe miasta wprowadzają nocną prohibicję
Ograniczenia sprzedaży alkoholu powoli stają się standardem. Tylko w 12 spośród 34 największych polskich miast, w których żyje przynajmniej 100 tys. mieszkańców, nie ma żadnych zakazów.
28.03.2026, 07:35
Największe polskie miasta ograniczają dostępność alkoholu. Fot. Albert Zawada/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które największe polskie miasta wprowadziły ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu.
- W których miastach podjęto takie decyzje, ale ostatecznie wycofano się z zakazu.
- Czy samorządy liczą, że decyzje o ograniczeniach nocnej sprzedaży alkoholu zostaną podjęte na poziomie ogólnopolskim.