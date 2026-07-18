Kategoria artykułu: Kultura
Carnaval Sztukmistrzów czas zacząć! Ulica staje się sceną, a cyrk miesza z teatrem
Za tydzień Lublin ponownie zamieni się w scenę dla akrobatów, highlinerów, performerów i artystów ulicznych z całego świata. Carnaval Sztukmistrzów, największy festiwal kuglarstwa w Polsce, to nie tylko widowisko, ale także przykład budowania marki miasta przez kulturę i wzmacniania pozycji współczesnego cyrku.
18.07.2026, 05:50
Podczas Carnavalu Sztukmistrzów przestrzeń Lublina zamienia się w scenę dla artystów cyrku współczesnego. Na zdjęciu „FATIGA, la mémoire des objets”, spektakl grupy Cia. Frutillas Con Crema podczas Carnavalu Sztukmistrzów 2025. Fot. materiały prasowe, Warsztaty Kultury
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Carnaval Sztukmistrzów stał się jednym z najważniejszych narzędzi promocji Lublina i dlaczego festiwale coraz częściej traktowane są jako inwestycja w rozwój miasta.
- Czym współczesny cyrk różni się od tradycyjnego i dlaczego dziś coraz częściej łączy akrobatykę z teatrem, muzyką oraz performansem.
- Jakie korzyści gospodarcze przynosi festiwal lokalnym przedsiębiorcom i z jakimi wyzwaniami finansowymi mierzą się jego organizatorzy.