Céline Dion. Powrót królowej serc i jej wielka miłość do Paryża
Paryż znów bije w rytmie jednego nazwiska. Céline Dion powraca. Po latach ciszy, choroby i osobistych zmagań, artystka ogłosiła serię dziesięciu koncertów w Paris La Défense Arena – największej hali widowiskowej Europy. Bilety? Niemal nieosiągalne. Emocje? Globalne. Ale za tym spektakularnym powrotem kryje się coś więcej niż strategia marketingowa. To historia miłości. Do życia, muzyki i – przede wszystkim – do Paryża.
05.04.2026, 07:00
„Paryżu, jestem gotowa” – Céline Dion ogłosiła serię dziesięciu koncertów w Paris La Défense Arena. Fot. MEGA/GC Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała kampania marketingowa w Paryżu przed ogłoszeniem powrotu Céline Dion.
- Dlaczego artystka tak kocha Paryż.
- Kim są dwie kluczowe postaci w życiu artystycznym piosenkarki.