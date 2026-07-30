Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Centrum danych tam, gdzie energia. Polska firma rozwija hub AI w Patagonii
Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową sprawia, że dostęp do energii staje się jednym z kluczowych elementów rozwoju infrastruktury AI. Green Capital chce wykorzystać ten potencjał, budując w argentyńskiej Patagonii projekt Atlas GigaHub.1 – kampus centrum danych z własnym zapleczem energetycznym.
30.07.2026, 04:45
Michał Polanowski, prezes Green Capital, wskazuje, że rozwój infrastruktury AI coraz silniej zależy od dostępu do dużych i stabilnych zasobów energii. Fot. materiały prasowe, Green Capital
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Green Capital chce zbudować centrum danych AI właśnie w argentyńskiej Patagonii.
- Jak dostęp do taniej energii zmienia lokalizację i skalę nowych centrów danych.
- Na jakim etapie jest projekt Atlas GigaHub.1 i kto ma pomóc w jego realizacji.