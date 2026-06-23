Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Chcą ułatwić uczniom wybór szkoły. Stworzyli narzędzie, które ma w tym pomóc
Dwoje Polaków studiujących w Holandii przygotowało platformę, która może ułatwić absolwentom szkół podstawowych wybór szkoły ponadpodstawowej. Chcieli odpowiedzieć na problem, z którym mierzy się wielu uczniów i rodziców: brak prostego narzędzia do porównywania ofert edukacyjnych.
23.06.2026, 04:30
Emilia Załęska i Daniel Kiełbasiewicz – twórcy platformy jakaszkola.pl. Fot. archiwum prywatne
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego dwójka studentów założyła platformę jakaszkola.pl.
- Jak działa ich platforma.
- Z czego wynikają trudności przy wyborze szkoły ponadpodstawowej.