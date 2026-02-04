Kategorie artykułu: Biznes Sport
Chcesz reklamować się na igrzyskach? Jest już za późno. Trwa cisza olimpijska
Kilkadziesiąt stron liczy „Niezbędnik sportowca”, wyjaśniający olimpijczykom zasady, a przede wszystkim granice reklamy w czasie igrzysk. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) pieczołowicie pilnuje praw nie tylko do kół olimpijskich, ale właściwie do wszystkich olimpijskich skojarzeń. Firmy, które miały nadzieję, że przy okazji igrzysk wykorzystają większą niż zwykle ekspozycję sportowców do promocji swojej marki, mogą być zawiedzione. O ile w porę nie zgłosiły do MKOl swojej kampanii i nie dostały na nią zgody. Z kolei sportowcy muszą mieć się na baczności – złamanie ciszy olimpijskiej może grozić nawet wykluczeniem z igrzysk.
- Czym jest i kiedy obowiązuje cisza olimpijska.
- Jakie związane z olimpijczykami treści mogą w czasie igrzysk publikować w social mediach sponsorzy tych sportowców.
- Co grozi za złamanie Reguły 40 Karty Olimpijskiej.