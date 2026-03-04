Fundacja im. Lesława A. Pagi rozpoczęła rekrutację do XXI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (ALRK), swojego najstarszego i flagowego programu edukacyjnego, realizowanego nieprzerwanie od 2006 r. To propozycja dla studentów i absolwentów w wieku 18-27 lat, którzy myślą o karierze w finansach, inwestycjach, M&A, PE/VC czy consultingu i chcą zdobyć praktyczne kompetencje pod okiem ekspertów z rynku. Program jest bezpłatny, a zgłoszenia można wysyłać tylko do 8 marca.

Chcesz wejść do świata finansów? Rekrutacja do Akademii Liderów Rynku Kapitałowego trwa tylko do 8 marca

ALRK to bezpłatny program w formule intensywnej szkoły letniej. Przez 12 dni uczestnicy biorą udział w zajęciach merytorycznych, warsztatach oraz pracy projektowej, pracując na rzeczywistych case studies. Wyjazdowa formuła programu, realizowanego w Warszawie, pozwala w pełni skupić się na nauce, pracy zespołowej i budowaniu relacji w środowisku osób, które łączy podobna ambicja zawodowa.

Celem Akademii Liderów Rynku Kapitałowego jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w finansach nie tylko od strony wiedzy, ale przede wszystkim od strony sposobu myślenia, pracy zespołowej oraz budowania poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

– Od blisko 20 lat łączymy młode, ambitne osoby z praktykami rynku, przedstawicielami znanych firm. To oni prowadzą zajęcia w ALRK, często stawiając jej uczestników przed realnymi wyzwaniami zawodowymi. To doświadczenie jest najwyższą wartością programu – mówi Marta Płowiec, prezeska Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Jak dodaje, z programów liderskich Fundacji Pagi skorzystało do tej pory ponad 2 tys. osób. Około połowa z nich pełni dziś wysokie funkcje menedżerskie, w tym na poziomie C-level.

W ramach ALRK uczestnicy współpracują z partnerami biznesowymi i prezentują finałowe projekty przed ekspertami. Dla wielu z nich udział w programie staje się początkiem dalszej ścieżki zawodowej poprzez staże, oferty pracy i mentoring. To także przestrzeń do świadomego budowania profilu kompetencji: od analizy spółek i inwestycji, przez myślenie strategiczne, po umiejętności prezentacyjne i przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych w wymagającym środowisku finansowym.

Program umożliwia również wejście do społeczności alumnów Fundacji im. L.A. Pagi – środowiska młodych profesjonalistów rynku kapitałowego, którzy angażują się w działania edukacyjne fundacji i współtworzą jej kulturę. Organizatorzy podkreślają, że szukają osób, które chcą myśleć o swojej karierze długofalowo i aktywnie rozwijać się także po zakończeniu programu.