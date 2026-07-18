Chińskie samochody w Afryce. Jakie są skutki ich ekspansji dla przemysłu w Europie i Polsce

Japońska Toyota ze swoimi Land Cruiserami i Hiluxami wciąż trzyma się mocno na afrykańskich bezdrożach. Potwierdzają to lipcowe raporty południowoafrykańskiego stowarzyszenia producentów samochodów naamsa. Jednak na głównych szlakach handlowych wpływy Europy słabną. Przez dziesięciolecia Stary Kontynent kontrolował tutejszy transport, traktując go jako rynek zbytu dla aut używanych. Według raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) ponad 80 proc. pojazdów trafiających do Afryki Subsaharyjskiej to maszyny z drugiej ręki. W Kenii ten wskaźnik sięga aż 96 proc. Biznes ten przynosi miliardowe obroty, a Unia Europejska zagarnęła w nim 49 proc. udziału w globalnym eksporcie. Strumień wysłużonych volkswagenów, renault czy mercedesów gwarantował zachodnim koncernom stałe zyski z dostaw części zamiennych.

Nadprodukcja w Chinach uderza w rynek afrykański

Ten afrykański popyt pośrednio dawał pracę także w Polsce. Nasz kraj to dziesiąty eksporter komponentów motoryzacyjnych na świecie. Sprzedajemy za granicę towary za ponad 40 mld euro rocznie, wynika z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Polskie fabryki rzadko handlują z Afryką bezpośrednio, ale są kluczowym podwykonawcą dla Europy Zachodniej. Dostarczają filtry, klocki hamulcowe czy elementy silników. Kiedy w połowie 2026 r. nowe i tanie chińskie samochody zaczęły wygrywać ceną z kosztami sprowadzenia aut używanych, zachodnie koncerny straciły dotychczasową dynamikę. Miliony jeżdżących już po kontynencie europejskich pojazdów jeszcze przez lata będą potrzebowały serwisu. Jednak za dekadę azjatycka fala uderzy w rynek wtórny z pełną siłą.

Impulsem do zmian stała się globalna wojna handlowa na linii Bruksela–Pekin. Gdy pod koniec 2024 r. Komisja Europejska nałożyła na chińskie elektryki cła wyrównawcze sięgające ponad 35 proc. — podnosząc łączne opodatkowanie powyżej 45 proc. — producenci z Państwa Środka zaczęli omijać blokady za pomocą hybryd plug-in. Jak jednak wynika z czerwcowych doniesień dziennika „Handelsblatt”, Bruksela przygotowała plany nałożenia barier także na te pojazdy, obłożone dotychczas standardową 10-procentową stawką. Zablokowani w Europie chińscy giganci, mierzący się z potężną nadprodukcją we własnym kraju, musieli natychmiast zmienić front, przekierowując setki tysięcy niesprzedanych samochodów prosto na rynki Afryki Subsaharyjskiej.

Produkcja chińskich samochodów na kontynencie afrykańskim

Ta ofensywa wykracza poza import gotowych aut. Chińskie koncerny od podstaw reorganizują afrykański rynek pojazdów osobowych, w tym SUV-ów. Jak poinformowała agencja Xinhua, koncern Chery w przejętych w lipcu dawnych halach Nissana w Rosslyn pod Johannesburgiem planuje docelowo montować ponad 100 tys. pojazdów rocznie. Lokalizacja fabryki tuż obok zakładów BMW to jasny sygnał, że Chińczycy przestają być tu jedynie importerami. Po modernizacji, w drugiej połowie 2027 r. z taśm zjadą modele Jetour, Jaecoo oraz Chery Tiggo 4.

Głównym taranem marketingowym grupy pozostaje unikalna gwarancja na silnik na 10 lat lub do przebiegu 1 mln kilometrów. Kryje ona jednak istotny haczyk – przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi, co skutecznie przywiązuje kierowców do zakupu fabrycznie nowych maszyn. Skalę tej ekspansji potwierdzają dane handlowe. Tylko w czerwcu 2026 r. Chery sprzedało w samej RPA 6 072 pojazdy.

Chiński dwukołowy krwiobieg i indyjski segment kekeh

Inwestycja Chery to jednak ekspansja w segmencie premium bogatszej części kontynentu. Prawdziwa rewolucja w pozostałych regionach Afryki Subsaharyjskiej schodzi o wiele niżej, opanowując rynki masowe najprostszymi maszynami roboczymi. W Lagos, Nairobi, Monrowii, Antananarywie czy Kampali, gdzie tradycyjna infrastruktura publiczna praktycznie nie istnieje, jej rolę przejęły jednoślady i trójkołowce. To one stanowią dziś główny krwiobieg miast jako taksówki dwukołowe – boda-boda i okada lub trójkołowe – aboboyaa, kekeh czy bajaj.

W Lagos, Nairobi, Monrowii (na zdjęciu), Antananarywie czy Kampali, gdzie tradycyjna infrastruktura publiczna praktycznie nie istnieje, jej rolę przejęły jednoślady i trójkołowce. Fot. Tadeusz Brzozowski



Na tym rynku doszło do wyraźnego podziału stref wpływów między azjatyckimi mocarstwami. Sektor dwukołowy w całości opanowały chińskie marki Haujin, Jincheng i Lifan. Wyparły droższą konkurencję z Europy i Japonii niską ceną oraz dostępnością części na każdym targowisku. Z kolei rynek maszyn trójkołowych stał się polem bitwy między Chinami a Indiami. Podczas gdy chińskie fabryki zdominowały segment pojazdów w Mali, Ghanie, Tanzanii czy Burkina Faso, ulice miast Madagaskaru, Liberii czy Sierra Leone zalały maszyny dostarczane przez indyjskie koncerny. Te proste, azjatyckie konstrukcje idealnie znoszą zrujnowane drogi i zużywają minimalne ilości paliwa, stanowiąc podstawę ekonomiczną drobnego biznesu.

Liberyjskie elity odrzucają chińskie samochody

Chińska ekspansja handlowa zatrzymuje się jednak przed drzwiami parlamentu w Liberii. Tam luksus wciąż ma wyłącznie zachodnie i japońskie obywatelstwo. W tym zmagającym się z biedą kraju parlamentarzyści co trzy lata otrzymują z budżetu państwa po 45 tys. dolarów na zakup fabrycznie nowych aut, co regularnie wyprowadza ludzi na ulice. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że te dotacje idą na sprowadzanie wielkich amerykańskich i japońskich terenówek. Tylko takie maszyny krążą po drogach Monrowii ze specjalnymi tablicami rejestracyjnymi, które z daleka krzyczą o statusie pasażera. Chińskie lobby dyplomatyczne próbowało rozbić ten układ. W połowie 2024 r. zaoferowało tamtejszemu Senatowi limuzyny i SUV-y Chery za połowę ceny zachodniej konkurencji.

Prawodawcy odrzucili azjatycką ofertę, uznając przesiadkę do chińskiego auta za upokorzenie i wizerunkową degradację. Kiedy w ubiegłym roku rząd z braku pieniędzy opóźniał wypłatę, oburzeni członkowie parlamentu ruszyli do medialnego szantażu. W ramach protestu zaczęli demonstracyjnie zajeżdżać pod gmach parlamentu tanimi trójkołowcami kekeh. Ten uliczny spektakl miał zmusić ministra finansów do natychmiastowego uwolnienia funduszy obiecanych na tradycyjne Toyoty Land Cruiser, co ostatecznie zablokowało chińską ofensywę w kręgach władzy.

Chińskie samochody wygrywają tanimi silnikami

Odwrót zachodnich marek najszybciej widać na ulicach konkretnych państw subsaharyjskich. W Zambii symbolem zmian staje się powolna transformacja komunikacji w Lusace. Przez dekady tamtejszy transport zbiorowy opierał się na wysłużonych minibusach z Europy i Japonii. Przeładowane pojazdy i dzika jazda kierowców odpowiadają za większość śmiertelnych wypadków, przez co rząd co jakiś czas zakazuje im jazdy nocnej. Choć te wraki wciąż dominują na drogach, powoli ustępują miejsca nowym autom z Chin. Dostarczają je koncerny Higer oraz Yutong. W zmagającej się z kryzysem energetycznym Zambii chińska ekspansja wygrywa tanimi silnikami spalinowymi i gazowymi. Wiąże to lokalny budżet z liniami kredytowymi z Pekinu. Chińskie wpływy przypieczętowało też oficjalne przekazanie przez Pekin floty 80 wozów patrolowych i terenowych dla zambijskich służb przed wyborami w sierpniu 2026 r.

Sąsiednie Zimbabwe stało się również poligonem doświadczalnym dla chińskiego taboru. Państwowy przewoźnik ZUPCO sukcesywnie dokupuje od koncernu Yutong autobusy spalinowe i gazowe, aby rozładować paraliż komunikacyjny Harare. Z kolei w Ghanie rewolucję przechodzi sektor rolniczy. Miejsce starych japońskich pickupów zajmują tanie chińskie trójkołowce towarowe aboboyaa. Krok po kroku przejmują one lokalną logistykę wiejską i drobny handel.

Koniec importu używanych aut

Równie miarowo kurczy się tradycyjny rynek w Kenii, gdzie chiński kapitał odmienia kultową sieć matatu. Te prywatne, w większości spalinowe minibusy od dekad stanowią krwiobieg Nairobi. W połowie 2026 r. część przewoźników, zachęcana ulgami podatkowymi i drogim paliwem, decyduje się na elektryczne napędy dostarczane przez markę Roam oraz koncern BYD. Ta stopniowa wymiana floty w dłuższej perspektywie zamknie dla europejskich dostawców rynek części zamiennych w Afryce Wschodniej.

Najbardziej radykalnym przykładem tej polityki pozostaje jednak Etiopia. Kraj jako pierwszy na świecie wprowadził całkowity zakaz importu prywatnych samochodów spalinowych. Przepis ten z dnia na dzień zamknął tradycyjny biznes sprowadzania aut używanych z Europy, wymuszając przesiadkę na ekologiczne pojazdy. Ponieważ Addis Abeba nie ma własnego przemysłu, ta wymiana floty w całości opiera się na azjatyckich dostawach. Lokalne zakłady montażowe, składające pojazdy marek BYD czy Geely, stały się w pełni zależne od komponentów z Państwa Środka. Rynek stopniowo przechodzi pod dyktat technologiczny Pekinu.

Solarna emancypacja. Azjatycka technologia na ulicach Monrowii

Etiopski eksperyment z odgórnym nakazem przesiadki na prąd pozostaje na mapie kontynentu wyjątkiem. Wielkie auta elektryczne z Azji to na afrykańskich bezdrożach wciąż zbyt drogi luksus. Prawdziwa rewolucja schodzi znacznie niżej, a jej symbolem pod koniec czerwca 2026 r. stała się Liberia. W Monrowii, która oprócz braku paliwa zmaga się z ciągłymi przerwami w dostawach prądu, ruszyła akcja społeczna wspierana przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Na ulice stolicy wyjechała flota elektrycznych trójkołowców. Ich baterie są ładowane na stacjach solarnych, co uniezależnia transport od zawodnej sieci energetycznej. Za kierownicami maszyn posadzono przeszkolone kobiety. Projekt daje im szansę na własny zarobek w świecie zdominowanym przez mężczyzn i od podstaw zmienia miejską komunikację.

Ten ekologiczny zwrot odsłania jednak drugie dno azjatyckiej dominacji. Choć za wszystko płacą zachodni donatorzy, cała stojąca za tym technologia pochodzi w 100 proc. z Chin. Pekin wygrywa batalię o afrykańskie drogi w sposób zdecydowany. Nawet tam, gdzie Zachód wdraża własne programy pomocowe i wspiera prawa kobiet, fizycznym narzędziem zmiany stają się tanie, masowo produkowane maszyny z Chin.