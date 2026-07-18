Chińskie samochody w Afryce. Jakie są skutki ich ekspansji dla przemysłu w Europie i Polsce
Symboliczne otwarcie na początku lipca 2026 r. fabryki chińskiego koncernu Chery w RPA przypieczętowało ekspansję Państwa Środka na kontynencie. Napływ tanich pojazdów z Azji drastycznie odcina Stary Kontynent od strategicznego rynku zbytu, rykoszetem uderzając w zachodnich producentów części, w tym z Polski.
18.07.2026, 05:30
Chińskie oraz indyjskie dwu- i trójkołowce są podstawą systemów transportowych w wielu krajach afrykańskich. Służą jako taksówki i pojazdy dostawcze. W Mali i Burkina Faso kekeh stanowią 80 proc. pojazdów. Fot. Tadeusz Brzozowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego ekspansja chińskich samochodów w Afryce oznacza spadek zamówień dla fabryk podzespołów motoryzacyjnych w Europie, w tym w Polsce.
- Jak chiński koncern Chery rzuca wyzwanie zachodnim markom bezpośrednio w ich afrykańskim mateczniku i jak azjatyccy gracze radzą sobie z barierami celnymi.
- Jak rynki Zambii, Zimbabwe, Kenii i Ghany przechodzą w ręce azjatyckich producentów oraz dlaczego zachodnie programy rozwojowe w Liberii paradoksalnie finansują sprzęt oparty w 100 proc. na azjatyckiej technologii.