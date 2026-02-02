Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Chiny kontynuują presję na Japonię. Ile traci czwarta gospodarka świata?
Chiny zaostrzają naciski na Japonię – odwołują połączenia lotnicze, wycofują pandy z japońskich ogrodów zoologicznych i ostrzegają obywateli przed podróżami do sąsiedniego kraju. To element narastającej presji politycznej po wypowiedziach premier Japonii Sanei Takaichi dotyczących Tajwanu i bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku.
02.02.2026, 15:28
Urodzone w Japonii pandy zostały zwrócone Chinom. To symbol pogarszających się relacji między Pekinem a Tokio. Większość pand wielkich występuje w naturze w chińskiej prowincji Syczuan, a władze w Pekinie od ponad 50 lat wykorzystują te zwierzęta jako narzędzie dyplomacji, wypożyczając je innym państwom w ramach tzw. „pandziej dyplomacji”.
Fot. China Photos / Getty Images
