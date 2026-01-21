Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Chiny rozprawiają się z syndykatem przestępczym w Kambodży. Czy to koniec porwań?
Pracownicy nielegalnych telefonicznych centrów obsługi masowo opuszczają Kambodżę po aresztowaniu szefa jednej z największych sieci przestępczości transgranicznej w Azji. Pojawiają się pytania, czy to zapowiedź realnego przełomu w walce z chińskimi mafiami, które na masową skalę wyłudzają pieniądze i zmuszają ludzi do pracy przymusowej. Tzw. „fabryki oszustw” kosztują światową gospodarkę dziesiątki miliardów dolarów rocznie.
21.01.2026, 04:34
W 2024 r. chińska policja sprowadziła do kraju 130 obywateli podejrzanych o udział w procederze nielegalnego hazardu i oszustw w Kambodży. Fot. Zhao Wenyu / China News Service / VCG / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działają „fabryki oszustw” w Azji Południowo-Wschodniej i dlaczego stały się problemem globalny.
- Kim jest Chen Zhi i w jaki sposób zbudował imperium oparte na przymusowej pracy.
- Czy aresztowanie jednego z kluczowych bossów mafii oznacza trwałą zmianę w walce z przestępczością.