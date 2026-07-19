Kategoria artykułu: Kultura
Co czyta premier Donald Tusk?
„Czarne słońce” Jakuba Żulczyka, „Upadek Cesarstwa Rzymskiego” Petera Heathera czy „Król” Szczepana Twardocha. To tylko niektóre z książek polecanych przez premiera Donalda Tuska. Jakie książki czyta polski premier?
19.07.2026, 05:00
Premier Donald Tusk podpisuje egzemplarze swojej książki "Szczerze" podczas kongresu Impact'26 w Poznaniu. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie książki o polityce czy sprawach międzynarodowych czyta premier Donald Tuska.
- Których polskich autorów powieści cenni najbardziej.
- Jakim czytelnikiem jest polski premier.