Co nowy spektakl Teatru Telewizji o polskim futbolu mówi o nas samych?
Kiedy w spektaklu londyńskiego National Theatre angielscy piłkarze pod okiem selekcjonera Garetha Southgate'a trenują rzuty karne i pracują z psychologiem, TVP proponuje intymną, zakraplaną alkoholem rozmowę Kazimierza Górskiego i Ernesta Wilimowskiego o polskich krzywdach, historii i narodowej zdradzie.
01.03.2026, 07:30
Akcja przedstawienia rozgrywa się w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 1974 r. w Republice Federalnej Niemiec. Fot. Przemysław Jendroska/CI TVP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest najnowsza premiera Teatru Telewizji.
- O czym rozmawialiby Kazimierz Górski i Ernest Wilimowski.
- Kiedy BBC planuje emisję serialu na podstawie teatralnej sztuki o piłkarskiej reprezentacji Anglii.