Co robi Andy Warhol w Państwowym Muzeum Etnograficznym? Sztuka łemkowskich korzeni
Tytuł tej wystawy nie jest przypadkowy: „Formy obecności” w Państwowym Muzeum Etnograficzne w Warszawie są jak otwarcie długo zamkniętej księgi. Poznajemy kulturowy alfabet sztuki grupy etnicznej, przez lata milczącej w przestrzeni publicznej. Od niedawna – na fali trendu do odkrywania korzeni i lokalności – Łemkowie odzyskują głos. Tak o przeszłości, jak i o teraźniejszości.
25.01.2026, 06:05
Praca Andy'ego Warhola na wystawie "Formy obecności. Sztuka Łemków/Rusinów Karpackich” w Państwowym Muzeum Etnograficznym.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wystawa „Formy obecności” przełamuje podział na sztukę „etnograficzną” i „współczesną”, pokazując Łemkowszczyznę jako żywe pole artystycznych napięć.
- Dlaczego zestawienie Warhola, Nikifora, Nowosielskiego i artystów współczesnych nie jest efektem kuratorskiej prowokacji, lecz logiczną opowieścią o tożsamości i migracji.
- Z czego zbudowano na wystawie ikonostas w osobnej sali, który nie pozwala o sobie zapomnieć.