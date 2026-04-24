Co z LOT po Smartwings? „Nie ma złego czasu na przejęcie”

LOT w grudniu 2025 r. był bliski przejęcia czeskich linii czarterowych Smartwings. Transakcja upadła, i to tuż przed jej oficjalnym ogłoszeniem. Do sieci trafiło nawet zdjęcie z Lotniska Chopina, przedstawiające montaż dużego banera z dwoma statecznikami samolotów: jeden w barwach LOT, drugi – należący do czeskiego przewoźnika. Na ostatniej prostej Polaków przelicytowały jednak tureckie linie lotnicze Pegasus. Ofertę LOT przebiły o jedyne 10 mln euro.

Eksperci podkreślali wówczas, że mogła to być dla LOT ogromna szansa. W dobie problemów z dostępnością samolotów LOT mógł zyskać flotę liczącą ponad 40 maszyn krótkiego i średniego zasięgu, w tym Airbusy A220 i A320 oraz różne wersje Boeinga 737, a także sloty na lotnisku Václava Havla w Pradze. Pozwoliłoby to zwiększyć możliwości obsługi połączeń wakacyjnych.

Była to też kolejna nieudana próba akwizycji PLL LOT. W 2020 r. właściciel przewoźnika – Polska Grupa Lotnicza – poinformował o zamiarze zakupu niemieckiej linii Condor. Ambitne plany LOT pokrzyżowała wówczas pandemia.

Czy akwizycja to dobry kierunek?

Tymczasem europejskie niebo dąży do konsolidacji. Proces wyraźnie przyspieszył w ostatnich latach, a przejmowanie mniejszych podmiotów przez dużych graczy lotniczych może nie być już nawet opcją, ale strategią przetrwania. Czy LOT nadal rozgląda się za nową możliwością przejęcia?

„Zgodnie z przyjętą strategią przyglądamy się rynkowi i analizujemy potencjalne możliwości” – skomentował w odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT.

Sebastian Mikosz, były prezes PLL LOT i meneger lotniczy z wieloletnim doświadczeniem, stawia dodatkowe pytanie: czy LOT będzie konsolidował, czy może sam będzie skonsolidowany.

– LOT jest spółką państwową, z dobrymi wynikami, ze stabilną sytuacją finansową i rynkową. To jest idealny podmiot do przejęcia, a Skarb Państwa mógłby dostać za niego bardzo duże pieniądze. Bardziej akceptowalna wersja to ta, że LOT mógłby wejść na warszawską giełdę, co byłoby jakąś formą prywatyzacji – mówi Sebastian Mikosz.

Dodaje, że sama konsolidacja jest procesem złożonym i długotrwałym.

– Kupienie linii jest trudne, bo nie chodzi o samą transakcję, ale o wyciągnięcie synergii pointegracyjnych. To najtrudniejszy proces i często zajmuje lata. Aby w przypadku LOT miało to sens, musi zakładać konsolidację naszego regionu geograficznego – zwraca uwagę Sebastian Mikosz.

Dr inż. Tomasz Balcerzak, prodziekan ds. kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego na Uczelni Techniczno-Handlowej potwierdza, że rozszerzanie działalności przez wzrost rynkowy, zwłaszcza w perspektywie budowy nowego lotniska w ramach projektu Port Polska – to dla LOT skuteczna opcja rozszerzania działalności.

Zauważa, że akwizycja jest jak najbardziej możliwa nawet w tak trudnych jak obecnie warunkach. Branża mierzy się bowiem z widmem braku paliwa lotniczego w najbliższych tygodniach i rosnącymi (dwukrotnie) cenami tego napędu. Paradoksalnie, zdaniem dra Tomasza Balcerzaka – może to być jednak dobry czas na dokonanie zakupu w atrakcyjnej cenie.

– W sytuacji takiej jak teraz kiedy cena ropy zaczyna wpływać na linie lotnicze, to jest wyzwanie – ale też i szansa dla ewentualnego przejmowania nowych podmiotów. Mogą się bowiem pojawić okazyjne warunki przejęcia – mówi ekspert.

Uważa, że akwizycja to dla LOT pozytywny kierunek, o ile oczywiście przewoźnik dysponuje wystarczającymi środkami na kontynuację tej strategii. Nadal nie są bowiem znane wyniki finansowe spółki za 2025 r. Pełne sprawozdanie finansowe możemy poznać prawdopodobnie w połowie roku, po zatwierdzeniu dokumentu przez walne zgromadzenie. W 2024 r. wyniki LOT były jednak bardzo dobre – przewoźnik odnotował 688,5 mln zł zysku netto.

Zdaniem eksperta obciążeniem dla LOT może być jednak wciąż niespłacona pożyczka covidowa, zaciągnięta w 2020 r. (2,94 mld zł), z czego LOT zapłacić ma 1,8 mld zł. Pożyczka jest rozłożona na cztery raty, po 450 mln zł każda (wraz z odsetkami).

Kilka linii czeka na przejęcie

Tymczasem w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej jest kilka linii lotniczych, na które LOT mógłby spojrzeć łaskawym okiem. To m.in. chorwackie Croatia Airlines, którymi jednak może interesować się większy gracz, jak Lufthansa.

– Jest kilka linii lotniczych, działających w rejonie nadbałtyckim, które mógłby kupić LOT. Na pewno nie przejmie żadnego głównego przewoźnika niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego – zaznacza dr inż. Tomasz Balcerzak.

Wśród linii lotniczych, którymi LOT mógłby być potencjalnie zainteresowany, wymienia rumuński Tarom. To linia, która od dawna boryka się z dużymi problemami finansowymi i jest na granicy zapaści, a w ostatnich latach praktycznie cały czas „na minusie”.

Dr Tomasz Balcerzak uważa, że i po nią już ustawiła się kolejka chętnych.

– Zazwyczaj nie mówi się głośno o tym, że jakaś linia lotnicza jest na sprzedaż. Kilka razy brałem udział w rozpoznaniu rynku dla jakiejś spółki i naprawdę trudno jest otrzymać taką informację wprost. W momencie, gdy linia lotnicza ma kłopoty, kasuje rejsy czy przygotowuje się do ogłoszenia upadłości, te informacje już pojawiają się w mediach – zazwyczaj jest już dosyć późno, żeby taką procedurę przejęcia rozpocząć – mówi ekspert.

O Taromie w kontekście akwizycji LOT wspomina także Sebastian Mikosz. Jego zdaniem warto również zwrócić uwagę na łotewskie linie Air Baltic.

– Air Baltic co prawda przechodzi turbulencje finansowe, ale ma też tę samą flotę, którą zakupił LOT – czyli Airbusa A220 – i bardzo silną pozycję w krajach bałtyckich. Tutaj jednak warto zwrócić uwagę na silny wymiar emocjonalno-polityczny. Gdyby nawet LOT skonsolidował się z Air Baltic, będzie koncentrował się na hubie warszawskim. Ale wtedy napotka na opór ze strony Łotyszy i Litwinów, którzy również będą chcieli mieć swój hub – dodaje Sebastian Mikosz.

Jak przyznaje Sebastian Mikosz, w transakcjach wszystko jest kwestią czasu – wola sprzedaży i zakupu, różne interesy, muszą się zgrać w jednym momencie.

– To jest arcytrudny rynek, ale akwizycja jest zawsze możliwa i zawsze realna. Nie ma dobrego albo złego momentu dla transakcji. Są dobre bądź złe powody do kontraktu – podsumowuje ekspert.