Co z LOT po Smartwings? „Nie ma złego czasu na przejęcie”
Wkrótce minie pięć miesięcy od nieudanej próby zakupu czeskiego przewoźnika Smartwings przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Niebo nad Europą się konsoliduje. Coraz więcej linii zwiększa swoje wpływy przez akwizycję. Czy dla LOT to wciąż dobry kierunek?
24.04.2026, 05:15
Czy LOT może przejąć linię lotniczą, czy sam stanie się celem przejęcia? Fot. Kevin Piechota, GettyImages
- Jakie były kulisy nieudanej próby przejęcia Smartwings przez PLL LOT.
- Czy akwizycje to realna i sensowna strategia rozwoju dla LOT.
- Czy LOT może być przejmującym, czy raczej sam stać się celem przejęcia.