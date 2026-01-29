Kategoria artykułu: Biznes
Systemowe zmiany zamiast specjalnych procedur. Co naprawdę oznacza wygaszenie specustawy ukraińskiej?
„Po czterech latach obowiązywania specustawy i ustabilizowaniu się sytuacji przechodzimy na systemowe, równe zasady dla wszystkich cudzoziemców w ochronie zdrowia, świadczeniach socjalnych, zatrudnieniu”. Tak rządzący uzasadniali projekt wygaszający rozwiązania z tzw. specustawy ukraińskiej. Pytamy ekspertów, co w praktyce oznaczają zmiany zarówno dla polskich pracodawców, jak i milionów pracowników zza wschodniej granicy.
29.01.2026, 05:10
Zamiast specustawy ukraińskiej będzie wspólny system ochrony czasowej dla wszystkich cudzoziemców. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co w praktyce oznacza wygaszenie specustawy ukraińskiej dla pracowników i pracodawców.
- Jak zmienią się zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce w latach 2026-2029? Czy okres przejściowy może pracodawcom zaplanować procesy kadrowe.
- Jakie będą społeczne i gospodarcze skutki ograniczenia świadczeń i ochrony czasowej.