Cyfrowa rekonstrukcja prawa na miarę XXI w. „Uporządkujemy ponad 156 tys. aktów prawnych” (WYWIAD)
Nieco lepszy od uczelnianego komputer, arkusz kalkulacyjny, sztuczna inteligencja, prawnik oraz dwójka sprawnych programistów – tyle wystarczyło, by położyć podwaliny pod cyfrowy model o ambitnym celu: rekonstrukcję relacji normatywnych w polskim prawie, a nie jedynie porządkowanie dokumentów. Katarzyna B. Wojtkiewicz, badaczka z Uniwersytetu SWPS i pomysłodawczyni projektu PRONORM.AI, opowiada o przedsięwzięciu, które łączy wiedzę prawniczą i kompetencje cyfrowe. Cel? Systemowe porządki w prawie, w którym dotąd jedyną cechą systemową jest niespójność.
05.02.2026, 05:30
PRONORM.AI ma szansę stać się cyfrowym fundamentem prawa na miarę XXI wieku. Na zdjęciu: Katarzyna B. Wojtkiewicz Fot. SWPS
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego obowiązujący system prawa w Polsce jest niespójny i niedostosowany do realiów cyfrowych XXI wieku.
- Na czym polega innowacyjność projektu PRONORM.AI oraz w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać systemową rekonstrukcję norm prawa.
- Jakie korzyści dla obywateli, administracji publicznej i ustawodawcy może przynieść semantyczna, cyfrowa mapa polskiego prawa.