Przełom Sezon 1 Odc. 13
Cyfrowa rewolucja zmienia relacje firm z fiskusem. „Kontrola skarbowa wie dziś, po co przychodzi”

Cyfryzacja podatków w Polsce trwa już ponad dekadę i w najbliższych latach wejdzie w kolejną fazę. Jednolite pliki kontrolne, e-faktury czy nowe systemy raportowania sprawiają, że administracja skarbowa otrzymuje coraz więcej danych w czasie rzeczywistym. – To jedna z największych zmian w funkcjonowaniu systemu podatkowego w ostatnich latach – mówi Jakub Bubas, partner w EY, gość wideocastu „Przełom”.

Grzegorz Nawacki
19.03.2026, 11:24
Jakub Bubas

Z tego odcinka dowiesz się…

  1. Jak cyfryzacja podatków – JPK i KSeF – zmienia relacje firm z fiskusem.
  2. Dlaczego kontrole skarbowe są dziś rzadsze, ale znacznie skuteczniejsze.
  3. Jak technologia zmienia pracę księgowych i działów podatkowych w firmach.
„Przełom” to wideocast, w którym mówimy jasno: „tak jak było, już nie będzie”. Omawiamy w nim, co, jak i dlaczego zmieniło się w naszym życiu i biznesie oraz do czego nas to prowadzi – jakie będą konsekwencje tych zmian. W najnowszym odcinku z Jakubem Bubasem, partnerem EY, rozmawiamy o cyfryzaji podatków i jej wpływie na przedsiębiorców oraz przestępczość gospodarczą.

Rewolucja w raportowaniu podatków

Zdaniem eksperta EY zmiana technologiczna w podatkach nie jest jednorazową reformą, ale procesem, który trwa już od wielu lat. Jednym z pierwszych dużych kroków było wprowadzenie jednolitych plików kontrolnych (JPK), które ustandaryzowały raportowanie danych podatkowych.
– Od około dziesięciu lat obserwujemy ciągłą transformację w kierunku digitalizacji raportowania podatkowego. Zaczęło się od JPK w obszarze VAT, a dziś obejmuje to już praktycznie wszystkie kluczowe obszary raportowania – mówi Jakub Bubas.
W najbliższym czasie ważną rolę odegra również Krajowy System e-Faktur (KSeF). Najwięksi podatnicy już korzystają z tego rozwiązania, a kolejne grupy firm będą dołączać w kolejnych etapach.
W praktyce oznacza to, że administracja skarbowa otrzymuje coraz więcej informacji o działalności firm w sposób automatyczny i ustrukturyzowany.

Więcej danych, mniej kontroli

Choć może się wydawać, że większa liczba raportowanych danych oznacza więcej kontroli, w praktyce dzieje się odwrotnie.
– Dzisiaj organ, który przychodzi do podatnika na kontrolę, wie dokładnie, dlaczego przychodzi i czego szuka – na podstawie danych, które już posiada – podkreśla ekspert EY.
Dzięki cyfrowym narzędziom administracja skarbowa jest w stanie szybciej identyfikować nieprawidłowości i typować firmy do kontroli. Skuteczność takich działań jest wysoka.
– Efektywność kontroli sięga dziś nawet około 99 proc., co pokazuje, jak bardzo zmieniły się możliwości analizy danych przez administrację skarbową – mówi Jakub Bubas.
Jednocześnie liczba kontroli w wielu obszarach spada, ponieważ organy mogą lepiej wskazać miejsca, w których rzeczywiście pojawia się ryzyko podatkowe.

Czy księgowi znikną?

Cyfryzacja podatków rodzi też pytanie o przyszłość zawodów finansowych. Automatyzacja procesów oznacza bowiem, że wiele czynności wykonywanych wcześniej ręcznie będzie realizowanych przez systemy informatyczne.
Profil osoby pracującej w dziale podatkowym czy finansowym wyraźnie się zmienia. Oprócz wiedzy podatkowej coraz ważniejsza staje się znajomość systemów ERP i technologii – wskazuje Jakub Bubas.
Ekspert podkreśla jednak, że technologia nie wyeliminuje całkowicie pracy specjalistów od podatków. Wciąż potrzebna będzie analiza biznesowa i interpretacja przepisów.
Zamiast znikać, role w finansach będą się zmieniać. Zespoły księgowe coraz częściej będą koncentrować się na analizie danych i doradztwie biznesowym, a nie na ręcznym przetwarzaniu dokumentów.

Firmy nie mogą zostać z tyłu

Zdaniem eksperta przedsiębiorstwa nie mogą ignorować cyfrowej transformacji podatków. Szczególnie w przypadku większych firm zmiany te obejmują całe procesy biznesowe – od sprzedaży i zakupów po logistykę czy administrację.
– Największym błędem jest odkładanie przygotowań na ostatnią chwilę. Warto wpisywać te zmiany w dłuższą perspektywę i planować je z wyprzedzeniem – podkreśla Jakub Bubas.
Cyfryzacja podatków nie jest bowiem jednorazowym projektem, lecz procesem, który będzie się rozwijał wraz z kolejnymi zmianami technologicznymi i regulacyjnymi.

Główne wnioski

  1. Cyfryzacja podatków przyspiesza. Systemy takie jak JPK czy KSeF sprawiają, że administracja skarbowa otrzymuje coraz więcej danych w czasie rzeczywistym.
  2. Kontrole są bardziej precyzyjne. Dzięki analizie danych fiskus rzadziej kontroluje firmy, ale znacznie skuteczniej identyfikuje nieprawidłowości.
  3. Zmienia się rola księgowych. Automatyzacja ogranicza pracę manualną, a rośnie znaczenie analizy danych i kompetencji technologicznych w działach finansowych.