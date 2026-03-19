Cyfrowa rewolucja zmienia relacje firm z fiskusem. „Kontrola skarbowa wie dziś, po co przychodzi”

Obejrzyj lub posłuchaj Obejrzyj Posłuchaj Wideocast Powiększ audio 00:00 Wideocast Powiększ video





„Przełom” to wideocast, w którym mówimy jasno: „tak jak było, już nie będzie”. Omawiamy w nim, co, jak i dlaczego zmieniło się w naszym życiu i biznesie oraz do czego nas to prowadzi – jakie będą konsekwencje tych zmian. W najnowszym odcinku z Jakubem Bubasem, partnerem EY, rozmawiamy o cyfryzaji podatków i jej wpływie na przedsiębiorców oraz przestępczość gospodarczą.

Rewolucja w raportowaniu podatków

Zdaniem eksperta EY zmiana technologiczna w podatkach nie jest jednorazową reformą, ale procesem, który trwa już od wielu lat. Jednym z pierwszych dużych kroków było wprowadzenie jednolitych plików kontrolnych (JPK), które ustandaryzowały raportowanie danych podatkowych.

– Od około dziesięciu lat obserwujemy ciągłą transformację w kierunku digitalizacji raportowania podatkowego. Zaczęło się od JPK w obszarze VAT, a dziś obejmuje to już praktycznie wszystkie kluczowe obszary raportowania – mówi Jakub Bubas.

W najbliższym czasie ważną rolę odegra również Krajowy System e-Faktur (KSeF). Najwięksi podatnicy już korzystają z tego rozwiązania, a kolejne grupy firm będą dołączać w kolejnych etapach.

W praktyce oznacza to, że administracja skarbowa otrzymuje coraz więcej informacji o działalności firm w sposób automatyczny i ustrukturyzowany.

Więcej danych, mniej kontroli

Choć może się wydawać, że większa liczba raportowanych danych oznacza więcej kontroli, w praktyce dzieje się odwrotnie.

– Dzisiaj organ, który przychodzi do podatnika na kontrolę, wie dokładnie, dlaczego przychodzi i czego szuka – na podstawie danych, które już posiada – podkreśla ekspert EY.

Dzięki cyfrowym narzędziom administracja skarbowa jest w stanie szybciej identyfikować nieprawidłowości i typować firmy do kontroli. Skuteczność takich działań jest wysoka.

– Efektywność kontroli sięga dziś nawet około 99 proc., co pokazuje, jak bardzo zmieniły się możliwości analizy danych przez administrację skarbową – mówi Jakub Bubas.

Jednocześnie liczba kontroli w wielu obszarach spada, ponieważ organy mogą lepiej wskazać miejsca, w których rzeczywiście pojawia się ryzyko podatkowe.

Czy księgowi znikną?

Cyfryzacja podatków rodzi też pytanie o przyszłość zawodów finansowych. Automatyzacja procesów oznacza bowiem, że wiele czynności wykonywanych wcześniej ręcznie będzie realizowanych przez systemy informatyczne.

– Profil osoby pracującej w dziale podatkowym czy finansowym wyraźnie się zmienia. Oprócz wiedzy podatkowej coraz ważniejsza staje się znajomość systemów ERP i technologii – wskazuje Jakub Bubas.

Ekspert podkreśla jednak, że technologia nie wyeliminuje całkowicie pracy specjalistów od podatków. Wciąż potrzebna będzie analiza biznesowa i interpretacja przepisów.

Zamiast znikać, role w finansach będą się zmieniać. Zespoły księgowe coraz częściej będą koncentrować się na analizie danych i doradztwie biznesowym, a nie na ręcznym przetwarzaniu dokumentów.

Firmy nie mogą zostać z tyłu

Zdaniem eksperta przedsiębiorstwa nie mogą ignorować cyfrowej transformacji podatków. Szczególnie w przypadku większych firm zmiany te obejmują całe procesy biznesowe – od sprzedaży i zakupów po logistykę czy administrację.

– Największym błędem jest odkładanie przygotowań na ostatnią chwilę. Warto wpisywać te zmiany w dłuższą perspektywę i planować je z wyprzedzeniem – podkreśla Jakub Bubas.

Cyfryzacja podatków nie jest bowiem jednorazowym projektem, lecz procesem, który będzie się rozwijał wraz z kolejnymi zmianami technologicznymi i regulacyjnymi.