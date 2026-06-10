Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Czechom wysychają kufle. Spożycie piwa spadło do historycznego minimum
Produkcja piwa w Czechach zmniejszyła się w zeszłym roku o 4,3 proc., a eksport – aż o 8,2 proc. Konsumpcja na głowę mieszkańca skurczyła się o 3,2 proc., do najniższego poziomu w dziejach.
10.06.2026, 05:45
Czesi coraz rzadziej piją piwo w gospodach i pubach. W 2025 r. na ten kanał sprzedaży przypadało tylko 28 proc. łącznego spożycia złocistego napoju. Fot. PAP/EPA, Matthias Schrader Basis
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego czeski rynek piwa od lat się kurczy i którego segmentu dotyczy ten trend: rynkowych gigantów czy minibrowarów.
- Czy przeciętny Novák wciąż pije więcej złocistego napoju niż statystyczny Müller lub Kowalski.
- Jakie segmenty rynku browarniczego mogą być wciąż nadzieją dla piwowarów.