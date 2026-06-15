Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czeski miliarder Daniel Křetínský mocno naciska pedał gazu w AAA Auto
Nowy właściciel AAA Auto chce wykorzystać efekt skali, bazę danych i sztuczną inteligencję, aby podwoić sprzedaż używanych samochodów. Pytanie, czy na ewoluującym polskim rynku uda się zrealizować te plany.
15.06.2026, 04:00
Aures Holdings chwali się tym, że posiada największą w Europie Środkowej sieć handlującą używanymi samochodami. Fot. AAA Auto
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie strategiczne cele ma teraz przejęta przez Daniela Křetínskiego sieć AAA Auto?
- Jak wygląda obecna działalność AAA Auto w Europie Środkowej, ile aut sprzedaje i jakie wyniki finansowe osiąga?
- Jak zmienia się polski rynek aut używanych i jak te tendencje mogą wpłynąć na realizację planów AAA Auto?