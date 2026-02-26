Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Czeski rząd zdecydował o nacjonalizacji koncernu ČEZ. Szczegółów jednak brak
Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć przygotowania do upaństwowienia czeskiego giganta energetycznego. Nowy rząd zakłada, że produkcyjną część koncernu przejmie na własność najpóźniej za dwa lata. Opozycja krytykuje pomysł. Jednak są i tacy, którzy dostrzegają w nim szansę na zakończenie „własnościowej schizofrenii”.
26.02.2026, 04:15
Dukovany to jedna z dwóch – obok Temelina – elektrowni jądrowych, które należą do ČEZ. Fot. Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images
