Jutro to teraz Sezon 1 Odc. 4
Człowiek w epoce AI. Kto wygra: algorytmy czy kompetencje?
Sztuczna inteligencja przyspiesza szybciej, niż firmy potrafią zmieniać swoje modele działania. Czy w takim świecie człowiek będzie coraz mniej potrzebny? A może przeciwnie – jego rola będzie ważniejsza, tylko zupełnie inna niż dotąd. W podcaście „Jutro to teraz” analizują to Dawid Jakubowicz, prezes Kulczyk Investments i Kacper Nosarzewski, partner 4CF,
11.03.2026, 14:51
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakim etapie rewolucji AI jesteśmy i jak już wpływa na biznes
- Czy AI rzeczywiście wypiera najmłodszych pracowników z rynku pracy
- Jakie kompetencje i cechy liderów będą kluczowe w erze algorytmów