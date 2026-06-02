Czterech zwycięzców finału Ligi Mistrzów. PSG, Arsenal, Budapeszt i UEFA

UEFA płaci 18,5 mln euro za sam awans do finału oraz kolejne 10,5 mln euro za zwycięstwo i udział w Superpucharze. Dla PSG i Arsenalu są to duże pieniądze, ale nie kwoty zmieniające strukturę ich biznesu. Znaczenie finału leżało gdzie indziej.

Arsenal nie wrócił z Budapesztu z pucharem, ale wrócił z potwierdzeniem miejsca w ścisłej europejskiej czołówce – sportowej i finansowej. PSG zrobiło coś, czego od czasów Realu Madryt nie dokonał żaden klub: obroniło tytuł w Lidze Mistrzów. Budapeszt pokazał, że potrafi obsłużyć weekend skumulowanego popytu ze strony kibiców, sponsorów, mediów i ekip technicznych. UEFA dostała najważniejszy dowód biznesowy. Finał Ligi Mistrzów pozostaje wydarzeniem, za które nadawcy, sponsorzy, miasta i kibice płacą jak za produkt z najwyższej półki.

PSG : puchar jako certyfikat modelu po erze gwiazd

PSG wygrało drugi finał Ligi Mistrzów z rzędu i dostało argument ważniejszy niż sama premia UEFA. Klub może dziś pokazać, że po erze największych nazwisk nie został projektem opartym wyłącznie na marce Paryża i kapitale właściciela. Dla QSI [Qatar Sports Investments – przyp. red.] to zasadnicza różnica. W PSG pieniądze nigdy nie były głównym ograniczeniem. Problemem była ich zamiana w powtarzalną przewagę sportową i komercyjną.

Za sezon 2024/25 klub podał rekordowe 837 mln euro przychodów, w tym 367 mln euro z komercji i 175 mln euro z dnia meczowego. Od wejścia QSI w 2011 r. obroty wzrosły z 99 mln euro do 837 mln euro. PSG samo wskazuje jednak ograniczenia: słabsze krajowe przychody telewizyjne niż w największych ligach oraz stadion o mniejszej pojemności. AP przypominała, że Parc des Princes ma około 48 tys. miejsc. To jednak utrudnia dalszy wzrost względem klubów grających na większych arenach.

Liga Mistrzów daje PSG potwierdzenie, którego nie da się kupić samą kampanią marketingową. Według „Financial Times” przychody klubu z tej edycji rozgrywek mają sięgnąć około 146 mln euro. To duża kwota, ale przy klubie z przychodami powyżej 800 mln euro większa wartość leży poza przelewem z UEFA. Mowa o sponsorach, globalnych kampaniach, sprzedaży koszulek, tourach, digitalu, hospitality i wycenie marki.

Transfermarkt pokazuje drugą stronę tego modelu. Kadra PSG jest wyceniana na około 1,20 mld euro, przy średnim wieku 23,7 r. W sezonie 2025/26 klub miał według tej bazy 111,2 mln euro wydatków transferowych i 64 mln euro wpływów, czyli saldo minus 47,2 mln euro.

Od zatrudnienia Luisa Enrique’a PSG nie weszło jednak w tryb taniej przebudowy. W ujęciu netto klub dokładał średnio około 100 mln euro na sezon, bo sprzedaże częściowo finansowały kolejne zakupy. To ważne rozróżnienie: bieżący deficyt transferowy jest niższy niż w przypadku Arsenalu, ale nie opisuje całego kosztu projektu. W PSG równie ważne są płace, amortyzacja wcześniejszych transferów, premie za sukces i ograniczenia przychodowe Ligue 1.

PSG może już mówić o globalnym zasięgu nie tylko w wymiarze finansowym. Klub podaje, że ma 235 mln obserwujących w mediach społecznościowych. Około 40 proc. tej społeczności stanowią osoby poniżej 24. roku życia. To nie jest bezpośredni przychód, ale argument w rozmowach z partnerami. Sponsor nie kupuje wyłącznie logo mistrza Francji. Kupuje dostęp do młodej, globalnej publiczności i klubu, który właśnie obronił najważniejszy tytuł w Europie.

Z tych danych wynika, że w latach 2014–2025 PSG miało łącznie około 825 mln euro straty netto.

Najmocniej działa nie sam wynik za 2025 r., lecz suma strat z ostatnich lat. Według zestawienia Sportico/Swiss Ramble PSG w latach 2014–2020 miało jeszcze skumulowany wynik dodatni, około 68 mln euro. Potem przyszły lata największych kontraktów i pandemicznego szoku. Od 2021 do 2025 r. klub wygenerował łącznie około 893 mln euro straty. Cały okres 2014–2025 zamknął się skumulowaną stratą około 825 mln euro. To dobrze pokazuje koszt dojścia do pozycji, w której druga Liga Mistrzów z rzędu jest już nie tylko sukcesem sportowym, ale także próbą obrony całego modelu QSI.

Arsenal: porażka sportowa, zwycięstwo reputacyjne

Arsenal przegrał finał, ale nie przegrał ekonomicznej oceny sezonu. Sam udział w meczu o trofeum po dwóch dekadach działa jak potwierdzenie statusu. Klub ma Londyn, Premier League, Emirates Stadium, globalną bazę kibiców i właściciela w postaci Kroenke Sports & Entertainment – amerykańskiej grupy Stana Kroenkego, dla której sport jest portfelem aktywów: stadionów, praw mediowych, marek i długoterminowych wycen.

Najmocniejszą liczbą w tej części historii jest prognoza „The Times”. Przy triumfie w Lidze Mistrzów przychody Arsenalu w sezonie 2025/26 mogły dojść do około 770 mln funtów. Przy kursie rynkowym z końca maja 2026 r., gdy euro kosztowało około 0,8669 funta, dawałoby to około 888 mln euro. To nadal szacunek, nie zamknięte sprawozdanie. Pokazuje jednak skalę przychodową, do której Arsenal doszedł po powrocie do europejskiej czołówki.

Twarda baza jest już bardzo wysoka. Arsenal Holdings Limited pokazał za rok finansowy 2024/25 około 691 mln funtów przychodów. Deloitte w Football Money League 2026 przeliczał przychody klubu na 821,7 mln euro i dawał mu siódme miejsce na świecie, przed Manchesterem United. W takim układzie finał Ligi Mistrzów nie ratuje budżetu. Przyspiesza monetyzację wobec sponsorów, partnerów technicznych, kibiców premium i rynków zagranicznych.

Transfermarkt pokazuje, ile kosztował powrót na ten poziom. Kadra Arsenalu jest wyceniana na około 1,23 mld euro. W sezonie 2025/26 klub miał według tej bazy 294,6 mln euro wydatków transferowych przy 13,88 mln euro wpływów. Saldo wynosi minus 280,73 mln euro. W całym okresie Artety skala jest jeszcze wyraźniejsza. Licząc od pierwszego pełnego sezonu trenera, czyli od 2020/21 do 2025/26, Arsenal wydał według Transfermarktu około 1,08 mld euro, uzyskał około 241 mln euro wpływów i zamknął ten okres saldem około minus 836 mln euro. Jako benchmark rynkowy mówi to jedno: finał w Budapeszcie nie był nagłym wyskokiem, tylko efektem cyklu ogromnych inwestycji kadrowych.

Arsenal jako finalista mógł znaleźć się w okolicy 139–140 mln euro przychodów z tej edycji Ligi Mistrzów, licząc publiczny system wypłat UEFA i porównując go z medialnym szacunkiem dla zwycięskiego PSG. Tę kwotę trzeba traktować ostrożnie, bo ostateczny value pillar i końcowe rozliczenia UEFA są publikowane po sezonie.

Budapeszt: zwycięzca weekendu, ale niekoniecznie netto

Węgierski instytut badań ekonomicznych GKI szacuje bezpośredni wpływ finału w Budapeszcie na 90–140 mln euro. To więcej niż Londyn 2024 w tej samej analizie, wyceniony na 63 mln euro. To też blisko Madrytu 2019, oszacowanego na 123 mln euro. GKI zakłada 50–70 tys. zagranicznych kibiców, średni wydatek 700–1000 euro na osobę i około trzech nocy pobytu. W jeden weekend miasto dostało grupę turystów wydających dużo na hotele, gastronomię, transport, usługi i rozrywkę.

Finał LM trafił w segment, który Budapeszt potrafi monetyzować: city break, hotele, gastronomię, krótkoterminowy najem, transport i atrakcje. Reuters pisał, że w 2023 r. Budapeszt był najpopularniejszym miastem Europy Środkowej pod względem noclegów w mieszkaniach krótkoterminowych – 6,7 mln guest nights przez platformy typu Airbnb, Booking, Expedia i Tripadvisor.

Puskás Aréna pokazuje drugą stronę tego rachunku. Stadion otwarty w 2019 r. kosztował według „Le Monde” blisko 600 mln euro ze środków publicznych. Inne zestawienia podają przedział 533–610 mln euro. Jednorazowy wpływ finału odpowiada więc mniej więcej od jednej szóstej do jednej czwartej kosztu budowy, zanim doliczy się organizację, bezpieczeństwo, utrzymanie obiektu oraz fakt, że wpływ gospodarczy nie jest przychodem właściciela stadionu.

Dlatego 90–140 mln euro trzeba czytać jako wpływ brutto, nie zysk netto miasta. Nie ma publicznego, mocnego kosztorysu przygotowań Budapesztu do finału. Nie da się więc prosto odjąć koszty bezpieczeństwa, transportu, sprzątania, stref kibica i pracy służb. Realna wartość finału wzrośnie dopiero wtedy, gdy miasto wykorzysta go w dalszej promocji i jako dowód zdolności do obsługi największych wydarzeń sportowo-eventowych w Europie.

18:00 zamiast 21:00. UEFA przesuwa finał z nocnego meczu w całodniowy produkt

Finał Ligi Mistrzów w tym sezonie rozpoczął się o 18:00 czasu lokalnego w Budapeszcie, a nie o 21:00, jak we wcześniejszych finałach. To nie jest wyłącznie decyzja telewizyjna. UEFA zmieniła rytm całego dnia finałowego.

Późne rozpoczęcie meczu utrudnia choćby powrót do hotelu. Finał o 18:00 zostawia kilka godzin konsumpcji po ostatnim gwizdku. Miasto dostaje większą szansę na wydatki w gastronomii, transporcie i usługach, UEFA – bardziej rodzinny produkt. No, a służby? Bardziej przewidywalną operację zabezpieczenia miasta.

Wcześniejszy start nie jest tylko ukłonem w stronę kibiców na stadionie. Dla Zatoki Perskiej przesuwa finał na wieczór: w Katarze, Arabii Saudyjskiej i ZEA mecz zaczyna się około 19:00–20:00. Dla Indii oznacza start około 21:30. Wreszcie dla Azji Wschodniej nadal nie jest to łatwy produkt telewizyjny. W Chinach, Singapurze, Korei czy Japonii mecz przypada późno w nocy. Znika jednak najgorszy wariant – początek o trzeciej albo czwartej nad ranem. Najwięcej z perspektywy telewizyjnej traci zachodnie wybrzeże USA, gdzie finał przesuwa się z południa na poranek.

UEFA: finał jako ostatnia część produktu

UEFA sprzedaje nie jeden mecz, lecz cały system. Chodzi o kalendarz, format rozgrywek, prawa mediowe, sponsoring, dane, dostęp do globalnej widowni i finał jako kulminację sezonu. W sezonie 2025/26 przychody brutto klubowych rozgrywek UEFA mają wynieść około 4,4 mld euro. Z tegj puli 3,317 mld euro ma trafić do klubów. Największym produktem pozostaje Liga Mistrzów: razem z Superpucharem UEFA odpowiada za 2,467 mld euro do podziału.

Oglądalność tłumaczy, dlaczego ten produkt jest tak drogi. „Financial Times” pisał, że finał Ligi Mistrzów w 2024 r. miał średnią widownię live na poziomie 145 mln osób. GKI, powołując się na dane UEFA, przyjmuje dla finału globalny zasięg skumulowany 380–450 mln widzów i średnią widownię live 145–150 mln. Dla UEFA to globalny nośnik reklamowy.

Dla nadawców i platform to treść premium, która sprzedaje abonamenty, pakiety sportowe i dostęp do najcenniejszej klubowej publiczności w Europie. Dobrym przykładem jest Wielka Brytania. Według „FourFourTwo” finał PSG – Arsenal miał być pierwszym od 34 lat finałem Ligi Mistrzów niedostępnym tam za darmo. Najtańszą legalną ścieżką oglądania była miesięczna subskrypcja HBO Max za 4,99 funta.

Warszawa i PGE Narodowy: stadion za mały na męski finał LM

PGE Narodowy ma dobrą lokalizację, rozpoznawalny stadion i historię eventów UEFA: powstał na Euro 2012, gościł finał Ligi Europy w 2015 r. i Superpuchar UEFA w 2024 r. Przy Superpucharze jego pojemność w konfiguracji UEFA wynosiła 58 274 miejsca, a frekwencja na meczu Realu Madryt z Atalantą sięgnęła 56 042 widzów.

Finał Ligi Mistrzów jest jednak inną kategorią produktu. W dokumentacji dla finałów od 2028 r. UEFA wymaga stadionu kategorii 4, naturalnej murawy i pojemności brutto co najmniej 70 tys. miejsc, z tolerancją 10 proc. poniżej tego progu. Praktyczna dolna granica to więc około 63 tys. miejsc. PGE Narodowy przegrywa już na starcie. Wcale nie przez standard obiektu, lecz przez pojemność potrzebną do obsługi najbardziej dochodowego klubowego meczu w Europie.

Krytyka Narodowego za „tylko 58 tys. miejsc” nie jest jednak do końca uzasadniona. Stadion projektowano pod Euro 2012, reprezentację i wielofunkcyjną arenę w centrum Warszawy, a nie pod przyszły próg finału Champions League. Większy obiekt oznaczałby wyższy koszt, większą bryłę, inne wymagania ewakuacyjne i trudniejszą integrację z rozsuwanym dachem. To był kompromis dla polskiego rynku i ówczesnych potrzeb UEFA.

Żal jest zrozumiały, bo kilka tysięcy miejsc zamyka Polsce drogę do najważniejszego klubowego meczu w Europie. Nie jest to jednak prosty błąd projektowy. UEFA mogła po latach ustawić granicę na 63 tys., 65 tys. albo 70 tys. miejsc wraz ze wzrostem wartości finału, hospitality, puli dla sponsorów, potrzeb mediów i skali zabezpieczenia.

W Europie takich stadionów nie ma wiele. W krajach UEFA istnieje albo jest docelowo planowanych około 23 obiektów mieszczących się w progu około 63 tys. miejsc. Po odjęciu Rosji i Ukrainy realny koszyk operacyjny spada bliżej 20. Każdy z nich i tak musiałby przejść ocenę UEFA: murawy, bezpieczeństwa, zaplecza medialnego, hospitality, hoteli, lotniska i logistyki miasta.

Finał Ligi Mistrzów wraca do Madrytu

Za rok UEFA przenosi męski finał Ligi Mistrzów do Madrytu, na Metropolitano. To powrót do miasta z dużym lotniskiem, dojrzałą bazą hotelową, stadionem powyżej progu 70 tys. miejsc i doświadczeniem po finale z 2019 r. Metropolitano ma około 70,7 tys. miejsc, więc mieści się w nowym standardzie pojemnościowym UEFA dla męskiego finału.

Warszawa dostała inny produkt: finał kobiecej Ligi Mistrzów 2027 na PGE Narodowym. To dobrze pokazuje hierarchię. Polska pozostaje w obiegu dużych wydarzeń UEFA, ale męski finał Champions League jest dziś półkę wyżej.

Ten układ tłumaczy finał w Budapeszcie lepiej niż sam wynik po rzutach karnych. PSG dostało puchar i potwierdzenie, że czasem największe sukcesy mogą przyjść bez najgłośniejszych nazwisk w składzie. Arsenal przegrał serię jedenastek, ale znajduje się w rekordowym finansowo miejscu swojej historii. Budapeszt wykorzystał Puskás Arénę jako narzędzie promocji miasta. UEFA pokazała, że finał jest już mniej „meczem na koniec sezonu”. Bardziej to weekendowa platforma do sprzedaży praw mediowych, sponsoringu, turystyki i dostępu premium.

Następny finał będzie kolejnym sprawdzianem tego modelu. Madryt nie musi przekonywać UEFA, że ma stadion i hotele. Ma pokazać, ile jeszcze da się wycisnąć z meczu, gdy produkt trafia do miasta z mocniejszą infrastrukturą i większym rynkiem komercyjnym.