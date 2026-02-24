Kategorie artykułu: Newsy Świat
Cztery lata pełnoskalowej inwazji: front w impasie, pozorowane negocjacje, kryzys energetyczny
Ukraina przetrwała czwarty rok rosyjskiej agresji, utrzymując spójną obronę kosztem narastającej destrukcji infrastruktury energetycznej i pogarszających się warunków życia milionów cywilów. W rocznicę wybuchu wojny europejscy liderzy przybyli do Kijowa z zapewnieniami wsparcia. Moskwa obrzuciła Zachód oskarżeniami.
24.02.2026, 20:39
Siły rosyjskie przez cały czwarty rok próbowały przełamać linię frontu liczącą około 1200 kilometrów. Dwukrotnie osiągnęły sukces taktyczny. Fot. Leon Neal/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniła się dynamika wojny po czterech latach konfliktu.
- Jakie napięcia i sprzeczności ujawniają się dziś w międzynarodowej reakcji na wojnę.
- Czego dotyczy Deklaracja Mariupolska.