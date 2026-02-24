Kategorie artykułu: Biznes Świat
Cztery lata wojny w Ukrainie. Jak konflikty zbrojne zmieniają globalną gospodarkę
Mijają cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna, która miała być krótkim konfliktem, stała się trwałym elementem globalnej rzeczywistości gospodarczej. W 2026 r. aktywne działania wojenne toczą się już w 14 państwach świata, od Ukrainy i Izraela po Libię i Sudan. Jak wieloletnie konflikty zmieniają handel międzynarodowy, kierunki importu i eksportu oraz jaką rolę na tej nowej mapie gospodarczej odgrywa Polska?
Cztery lata wojny na Ukrainie pokazały, że konflikty zbrojne przestały być epizodem, a stały się trwałym elementem globalnej gospodarki. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W których krajach na świecie aktualnie toczą się wojny.
- Jak gospodarki Ukrainy, Izraela, Libii i Sudanu zaadaptowały się do warunków wieloletnich konfliktów zbrojnych.
- Jak wygląda polski eksport do państw objętych działaniami wojennymi.