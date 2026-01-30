Kategoria artykułu: Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 1
Czy Adam Małysz podniesie polskie skoki? „Był lepszym zawodnikiem niż jest działaczem"
Mija już trzeci rok od ostatniej wygranej polskiego skoczka w zawodach Pucharu Świata. Ostatni raz tak długą przerwę od triumfu polska kadra miała 15 lat temu. Czy to chwilowy kryzys, który przytrafia się każdemu? A może definitywny koniec 25-letniej złotej ery, zapoczątkowanej sukcesami Adama Małysza? Te pytania padają w nowym odcinku podcastu „Sport to pieniądz", w którym dziennikarz Eurosportu Kacper Merk mówi też o medalowych szansach Polaków na igrzyskach we Włoszech i powracającym zamieszaniu wokół narciarskich kombinezonów.
30.01.2026, 10:05
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jaką tajną broń sprzętową szykują na igrzyska polscy skoczkowie.
- Jak Kacper Merk ocenia pracę Adama Małysza na stanowisku prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.
- Jacy młodzi skoczkowie mogą wkrótce trafić do polskiej kadry i poprawić sytuację polskich skoków.