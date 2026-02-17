Czy młode pokolenie może współtworzyć przyszłość Europy? (Zaproszenie)

XIX Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich zaprasza studentów i młodych liderów z całej Europy do udziału w jednym z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń środowisk polskich organizowanych poza granicami kraju. Od blisko 20 lat Kongres tworzy przestrzeń do dialogu, wymiany perspektyw i spotkań młodych osób z ekspertami świata polityki, nauki, kultury i biznesu.

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się 27–28 lutego 2026 roku w Mediolanie, po raz pierwszy w historii we Włoszech. Wydarzenie realizowane jest pod hasłem „Opening Horizons, Fostering Unity” i koncentruje się na kluczowych wyzwaniach XXI wieku, takich jak konkurencyjność polskiej gospodarki, bezpieczeństwo i funkcjonowanie instytucji państwowych, społeczeństwo w dobie nowych technologii, zdrowie i sport oraz rola kultury i sztuki we współczesnym świecie.

Dla tych, którzy chcą mieć wpływ - nie tylko obserwować świat

Kongres skierowany jest do studentów i młodych absolwentów, osób zaangażowanych w działalność organizacji studenckich oraz wszystkich, którzy chcą rozwijać się w środowisku międzynarodowym i aktywnie uczestniczyć w debacie publicznej. To wydarzenie dla tych, którzy nie chcą ograniczać się wyłącznie do obserwowania rzeczywistości, lecz szukają przestrzeni do rozmowy, współpracy i realnego wpływu. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkie osoby, które chcą poszerzać swoje horyzonty, lepiej rozumieć współczesny świat i aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu.

Głosy, które kształtują debatę – inspirujące osobowości i istotne tematy

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Zofia Zembrzuska, Manuela Gretkowska, Jan Komasa, Barbara Nowacka, Adrian Zandberg, Andrzej Leder, Małgorzata Bonikowska oraz Konrad Piasecki. Podczas debat poruszone zostaną między innymi kwestie pozycji Polski w NATO, zdrowia psychicznego w warunkach nadmiaru informacji oraz sposobów, w jakie Polska komunikuje się ze światem poprzez kulturę.

Od sportu do filantropii – różne drogi do realnej zmiany

Program Kongresu obejmuje panele dyskusyjne poświęcone aktualnym i różnorodnym tematom. Jednym z nich będzie rozmowa o tym, w jaki sposób sport kształtuje sukces, równowagę i odporność psychiczną, oraz jak doświadczenia wyniesione z rywalizacji sportowej przekładają się na życie zawodowe i społeczne. Uczestnicy wezmą również udział w panelu poświęconym filantropii w Polsce, koncentrującym się na roli firm i osób prywatnych w rozwoju kultury, edukacji i sztuki oraz na motywacjach stojących za zaangażowaniem społecznym.

Ważnym elementem programu będzie także dyskusja dotycząca relacji kobiet w biznesie i poza nim, poświęcona refleksji nad rywalizacją, solidarnością i współpracą. Uzupełnieniem tej części będą debaty dotyczące odporności instytucjonalnej w czasach globalnej rywalizacji mocarstw oraz miejsca człowieka w epoce algorytmów, podejmujące temat wpływu technologii na społeczeństwo, demokrację i relacje międzyludzkie.

Dwa dni dialogu, współpracy i międzynarodowego networkingu

Program kongresu obejmuje:

panele dyskusyjne,

interaktywne warsztaty oraz wydarzenia networkingowe, gromadząc około 450 uczestników z całej Europy, w tym studentów, młodych profesjonalistów oraz zaproszonych gości,

spotkania integracyjne, sprzyjające budowaniu relacji i długofalowej współpracy.

Szczegóły programu oraz informacje o rejestracji dostępne są na stronie polishcongress.com.

XYZ wspiera inicjatywę w ramach Kampusu XYZ. Szczegóły