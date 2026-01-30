Kategoria artykułu: Biznes
Czy można zasypać firmę niechcianymi fakturami w KSeF-ie? „Takie działania mogą sparaliżować księgowość”
Konfederacja ostrzega, że KSeF umożliwi wystawianie faktur na osobę trzecią bez wiedzy firmy obciążonej daną fakturą. Czy faktycznie można będzie zasypać księgowość np. konkurencyjnej spółki opłaconymi fakturami za paliwo? Co na ten temat mówi Kodeks karny skarbowy? O argumenty polityków sceptycznie nastawionych do nowej metody fakturowania pytamy ekspertów i resort finansów.
Nie trzeba już kontaktować się z firmą, by przekazać jej fakturę. Wystarczy, że znamy NIP-u potencjalnego nabywcy. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co przedsiębiorca powinien zrobić w sytuacji, gdy otrzyma „przypadkowe” faktury, które nie odzwierciedlają jego transakcji.
- Jakie konsekwencje grożą wystawcy nierzetelnych faktur. Czy odpowiedzialność ponosi także „pośrednik”, który celowo wprowadza w błąd sprzedawcę.
- Jak firmy mogą chronić się przed niechcianymi fakturami? Co w takiej sytuacji radzi resort finansów.