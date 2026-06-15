Czy nowoczesna edukacja poprawi bezpieczeństwo psychologiczne i finansowe młodych ludzi?

O tym rozmawiało ponad 150 przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i środowiska studenckiego, podczas pierwszej Debaty Liderów organizowanej przez Fundację Szczęśliwsi w najwyższej sali konferencyjnej północnej polski – Olivii Star w Gdańsku.

Celem wydarzenia było zebranie 70 tys. zł – link do zbiórki – na pierwszą na świecie inicjatywę, łączącą żeglarstwo z nauką o kosmosie, prowadzoną przez Fundację Nauka To Lubię, o czym opowiedział na scenie dr Tomasz Rożek, pomysłodawca Kosmicznego Rejsu.

Podczas debaty nie zabrakło rozmów o zdrowiu psychicznym i odporności psychologicznej. Psycholog Dominika Harasim zwróciła uwagę na znaczenie dobrostanu oraz rolę psychologii pozytywnej w edukacji i rozwoju człowieka. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się również, jak pasje wpływają na jakość życia, poczucie sensu i długofalową satysfakcję.

Istotnym tematem była także sytuacja młodych ludzi na rynku pracy.

Rozmowy dotyczyły między innymi wyzwań związanych ze zdobywaniem pierwszych doświadczeń zawodowych, praktyk, staży oraz wolontariatu.

Wielokrotnie podkreślano rolę liderów, przedsiębiorców i ekspertów w tworzeniu przestrzeni, która ułatwi młodym ludziom stawianie pierwszych kroków zawodowych.

W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Pro-Resilience pod przewodnictwem przedsiębiorcy Mateusza Pawłowskiego, którzy zaprezentowali koncepcję budowania ekosystemu odporności wspierającego bezpieczeństwo społeczne i gospodarcze.

Uczestnicy mogli również poznać projekty społeczne i edukacyjne realizowane przez zaproszonych gości, w tym inicjatywę Żagle Innowacji oraz działania skierowane do seniorów rozwijane wspólnie z Hevelią.

Część praktyczną wydarzenia uzupełniły warsztaty Lego Serious Play prowadzone przez trenera i przedsiębiorcę Macieja Kuźmicza z firmy INNTU, pokazujące, jak przez kreatywne myślenie i pracę z modelami można szukać odpowiedzi na złożone wyzwania biznesowe i społeczne.

Fundacja Szczęśliwsi zapowiada dalszy rozwój inicjatywy i zachęca do śledzenia kolejnych działań. W centrum projektu pozostaje pytanie, które wybrzmiewało podczas całego wydarzenia: Jak bardziej wspierać rozwój nowoczesnej edukacji, by Pokolenie Z lepiej odnalazło się na rynku pracy?

XYZ wspiera tę inicjatywę. Szczegóły dostępne są na stronie Kampusu XYZ.