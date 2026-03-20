Czy piłka nożna pożera inne dyscypliny? „Nie ma już miejsca dla sportów zimowych i regionalnych”

Obejrzyj lub posłuchaj Obejrzyj Posłuchaj Wideocast Powiększ video Wideocast Powiększ audio 00:00

Coraz więcej rozgrywek, coraz więcej meczów, coraz więcej medialnych relacji. Jak wskazuje Paweł Zygmunt, piłka nożna zawłaszcza uwagę osób zainteresowanych sportem.

– Niestety tylko i wyłącznie podczas igrzysk ten strumień koncentracji uwagi idzie w kierunku sportów zimowych. Oczywiście jeżeli są dobre wyniki sportowe, to my się o nich dowiadujemy, ale to nie jest taki szeroki strumień, jak kiedyś. Bardzo trudno przebić się sportom zimowym w Polsce do świadomości kibica. Wyjątkiem są skoki narciarskie – mówi Paweł Zygmunt.

Uważa, że to efekt systemu stworzonego przez FIFA.

– Doprowadził do tego, że piłkę mamy przez 365 dni w roku. Zaburzył cykl medialności innych dyscyplin. Teraz mamy wszystko na okrągło. Cały czas ta piłka się po prostu toczy i doprowadza to do sytuacji, że nie ma już tyle miejsca dla sportów zimowych ani regionalnych – dodaje wielokrotny mistrz kraju w łyżwiarstwie szybkim.

Sport regionalny

Jednym z pomysłów na zahamowanie tego procesu jest zdaniem Pawła Zygmunta regionalizacja sportów. To skupienie się na wspieraniu danych dyscyplin w miejscach, w których tradycyjnie były popularne.

– W Sanoku nie ma drużyny ekstraligowej. Była w tym roku, zakończyła przed sezonem rozgrywki. W Nowym Targu nie ma drużyny ekstraligowej. 19-krotny mistrz Polski, ikona polskiego

hokeja. Krynica Zdrój, kolebka hokeja na lodzie w Polsce, od 12 lat nie ma Ekstraligi, gdzie są możliwości dla miasta i ludzi. Transformacja ustrojowa doprowadziła do tego, że po zakończeniu sponsorowania przez zakłady pracy, głównie danych sportów, te procesy upadły – mówi Paweł Zygmunt.

Brak finansowania na inne sporty często związany jest z tym, że publiczne pieniądze coraz szerszym strumieniem płyną do piłki nożnej. Jak w Katowicach, gdzie największa część miejskiej dotacji dla tamtejszego GKS-u przypada sekcji piłki nożnej mężczyzn.

– Największym problemem piłki nożnej jest to, że jest finansowana z budżetów

samorządowych. Zwłaszcza Ekstraklasa piłkarska. Ona w żadnym wypadku nie powinna być

finansowana z samorządowych pieniędzy – uważa Paweł Zygmunt.

Sport to dziś produkt

Paweł Zygmunt ubolewa nad tym, że organizacje sportowe, ale także rodzice młodych zawodników coraz częściej myślą o sporcie w kontekście przede wszystkim finansowym.

– Sport nigdy nie był na początku produktem, był pewnego rodzaju wyzwaniem. Był połączeniem etosu, czyli zasad z czystą rywalizacją. I my niestety przestajemy myśleć o sporcie jako misji wychowawczej, a wtłaczamy się od razu w produkt. Rodzice wywierają presję na dzieciach. Dzieci bardzo szybko wchodzą w ten tok myślenia i zaczynają myśleć tylko o pieniądzach. My musimy zacząć myśleć o poziomie sportowym – mówi Paweł Zygmunt.

Jednocześnie zaznacza, że sport to dziś ogromne piniądze.

– Sport generuje przychody na poziomie piątej gospodarki świata, bo mówimy tutaj o bardzo szerokim kontekście sportu od mediów, praw telewizyjnych, sprzętu, obiektów sportowych, eventów, wielu elementów, które są dookoła sportu – mówi był polski łyżwiarz szybki.

Problemem sportów masowych jest też próg wejścia dla tych, którzy chcą uprawiać je w stopniu większym niż rekreacyjny.

– Żeby 12-13-latek w narciarstwie alpejskim walczył o medale mistrzostw Polski, musi mieć budżet na poziomie ok. 100 tys. złotych. 15-latek bez budżetu 200 tys. złotych w ogóle nie ma o czym mówić – wylicza Paweł Zygmunt.