Czy pokolenie Z jest głupsze? „To testy na inteligencję są przestarzałe” (WYWIAD)
– Młode pokolenie nie rozwija się gorzej niż inne. Ono jest inne, ale to nie znaczy, że jest gorsze – mówi socjolożka Katarzyna Krzywicka. Słaby wynik inteligencji zetek może wynikać z tego, że badacze stosują przestarzałe narzędzia. Czy pokolenie boomersów nie dostrzega zupełnie nowych zdolności pokolenia Z?
21.04.2026, 05:30
– Każde pokolenie jest inne. To nie musi oznaczać, że jest mądrzejsze czy głupsze, tylko że rozwija inne umiejętności, których nie da się łatwo porównać między generacjami – mówi socjolożka Katarzyna Krzywicka. Fot. socjolozki.pl
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak interpretować wyniki badań, z których wynika, że w pokoleniu Z poziom inteligencji nie rośnie tak, jak w poprzednich pokoleniach.
- Dlaczego zetki nie cenią szkolnej nauki i czego od niej oczekują zamiast obecnych programów.
- O tym, że krytykowane dziś media społecznościowe też mogą przynieść wartość dodaną, której jeszcze nie potrafimy dostrzec.