Kategorie artykułu: Biznes Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 24
Czy Robert Lewandowski i Robert Kubica gwarantują marketingowy sukces? Tak zmienia się sponsoring sportowy
Sportowcy od dawna są łasym kąskiem dla marketingowców. Firmy chcą korzystać z ich rozpoznawalności, baz kibicowskich i budzenia pozytywnych skojarzeń. Ale nie wystarcza im już tylko pokazanie logotypu i zrobienie jednej sesji zdjęciowej.
05.06.2026, 14:29
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jak sponsoring sportu zmienił się na przestrzeni lat.
- Czy zaangażowanie znanego sportowca do kampanii reklamowej jest gwarancją jej sukcesu.
- W jaki sposób firmy sprawdzają efektywność współprac reklamowych.