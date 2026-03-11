Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy samorządowcy są blisko ludzi? Raport: między urzędem a mieszkańcami wciąż jest duży dystans
Raport Fundacji Batorego pokazuje, że wskaźnik „codziennej demokracji lokalnej” w Polsce wynosi zaledwie 42 na 100 punktów. Najsłabiej oceniana jest otwartość urzędników na dialog z mieszkańcami, co sugeruje, że formalne przepisy o partycypacji obywatelskiej często nie przekładają się na realne zaangażowanie społeczności lokalnych.
11.03.2026, 04:45
Polacy w ostatnich latach chętniej biorą udział w wyborach, jednak udział obywateli w codziennym życiu publicznym gminy nie budzi tak dużego zainteresowania. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto
Z tego artykułu dowiesz się…
- W których polskich miastach i gminach najlepiej działają mechanizmy przejrzystości oraz angażowania mieszkańców w lokalne sprawy.
- Dlaczego wysoka frekwencja wyborcza w danej gminie nie musi oznaczać aktywności społecznej na co dzień.
- Z jakiego powodu władze samorządowe często zaniedbują swoje ustawowe obowiązki i jak można to zmienić dzięki nowoczesnym formom komunikacji.