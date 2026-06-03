Kategoria artykułu: Biznes
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Czy trzeba wybierać między wzrostem gospodarczym a celami klimatycznymi
Kiedy standardy klimatyczne staną się prawdziwym silnikiem wzrostu? Czy zasady ESG mogą pomóc w budowie konkurencyjności i odporności gospodarki? To tylko niektóre pytania, na które szukano odpowiedzi w trakcie XII edycji Sustainable Economy Summit w Warszawie.
03.06.2026, 04:15
Uczestnicy panelu Konkurencyjna i odporna Europa na XII edycji Sustainable Economy Summit w Warszawie. Fot. Marcin Dzierżanowski, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym był Sustainable Economy Summit w Warszawie.
- W jaki sposób wydarzenia globalne ostatnich lat zredefiniowały światową gospodarkę.
- Czy cele klimatyczne i konkurencyjność gospodarki można i należy ze sobą pogodzić.