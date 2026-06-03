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Kategoria artykułu: Biznes
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Czy trzeba wybierać między wzrostem gospodarczym a celami klimatycznymi

Kiedy standardy klimatyczne staną się prawdziwym silnikiem wzrostu? Czy zasady ESG mogą pomóc w budowie konkurencyjności i odporności gospodarki? To tylko niektóre pytania, na które szukano odpowiedzi w trakcie XII edycji Sustainable Economy Summit w Warszawie.

Marcin Dzierżanowski - autor artykułu - profil
03.06.2026, 04:15
XII edycja Sustainable Economy Summit
Uczestnicy panelu Konkurencyjna i odporna Europa na XII edycji Sustainable Economy Summit w Warszawie. Fot. Marcin Dzierżanowski, XYZ

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Czym był Sustainable Economy Summit w Warszawie.
  2. W jaki sposób wydarzenia globalne ostatnich lat zredefiniowały światową gospodarkę.
  3. Czy cele klimatyczne i konkurencyjność gospodarki można i należy ze sobą pogodzić.
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Organizatorem wydarzenia był Executive Club, organizacja biznesowa skierowana do liderów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli kadry menedżerskiej w Polsce, a także kwartalnik „Executive Magazine”. Wydarzenie zgromadziło najważniejszych przedstawicieli sektora ESG.

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, w wystąpieniu inaugurującym konferencję mówił, że wydarzenia ostatnich lat, takie jak pandemia, wojna w Ukrainie czy kryzys na Bliskim Wschodzie, zredefiniowały globalną gospodarkę i podważyły optymistyczne scenariusze, według których globalizacja będzie przynosiła światowej ekonomii same korzyści.

– Naszą odpowiedzią jest inicjatywa Local Content, czyli tworzenie jak najlepszego ekosystemu do rozwoju podmiotów krajowych. Będą beneficjentami największych w historii inwestycji, jakie będą miały miejsce w naszym kraju – tłumaczył Wojciech Balczun.

Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, przekonywała, że zielona transformacja nie tylko nie stoi w sprzeczności z rozwojem gospodarczym, ale wręcz staje się motorem wzrostu i tworzy nowe miejsca pracy.

– Cele klimatyczne i konkurencyjność gospodarki można i należy pogodzić. Ważne jest jednak dobre przygotowanie niezbędnych regulacji i dialog z biznesem – podkreślała Anita Sowińska.

Cele klimatyczne i konkurencyjność gospodarki można i należy pogodzić. Ważne jest jednak dobre przygotowanie niezbędnych regulacji i dialog z biznesem.

Biznes i środowisko idą w parze

W trakcie panelu Konkurencyjna i odporna Europa uczestnicy mówili o tym, że zasady ESG nie kolidują z realizacją celów biznesowych. Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska, przekonywała, że zielona transformacja jest racjonalną strategią gospodarczą.

– Dowodem są wzrastające inwestycje w odnawialne źródła energii w Chinach. Gdyby rzeczywiście była to kwestia ideologii, reszta świata nie podążałaby tą drogą – tłumaczyła Aleksandra Robaszkiewicz.

Dlatego nie mamy innego wyjścia niż przechodzenie na czystą energię. Pytanie dotyczy jedynie tempa i zakresu zmian.

Także Renat Heuberger, CEO Terra Impact Ventures, współzałożyciel i dyrektor fundacji myclimate oraz South Pole, a także Prezes eAgronom i MPower, wskazywał, że Unia Europejska nie musi wybierać między konkurencyjnością a walką ze zmianami klimatu.

– Wręcz przeciwnie – te kwestie idą w parze – przekonywał Renat Heuberger.

Jako przykład podał wysokie ceny energii w Europie, które skłaniają państwa UE do wysiłków na rzecz większej efektywności energetycznej.

Unia Europejska nie musi wybierać między konkurencyjnością a walką ze zmianami klimatu.

– To doskonały przykład, jak dążenie do dekarbonizacji łączy się ze wzrostem konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw – tłumaczył Renat Heuberger.

Gospodarka cyrkularna. Kontrowersje w czasie panelu

W trakcie dyskusji nie brakowało różnic zdań, a nawet sporów. Do ostrej wymiany poglądów doszło m.in. w trakcie panelu Gospodarka cyrkularna. Przedstawiciele biznesu i organizacji odzysku starli się z minister Anitą Sowińską. Kontrowersje dotyczyły projektu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UC100) wprowadzającej Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta. Kilka tygodni temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało zaktualizowaną wersję projektu. Wprawdzie jest już ona po konsultacjach publicznych, jednak obecni na Sustainable Economy Summit eksperci skarżyli się, że pozostawiono w niej główne zasady scentralizowanego modelu ROP. Według krytyków proponowane rozwiązania de facto zlikwidują działające od lat organizacje odzysku i oddadzą pełną kontrolę nad systemem w ręce Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W czasie dyskusji o projekcie resortu klimatu krytycznie wypowiadał się m.in. Paweł Lesiak, wiceprezes zarządu Interzero.

– Polskie przedsiębiorstwa są otwarte na Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta. Chcą jednak partycypować w systemie tak, jak ich koledzy z innych państw unijnych i mieć wpływ na to, co finalnie stanie się z ich odpadem. Obecny projekt UC100 im tego nie daje – ocenił Paweł Lesiak.

Oceniając to, co proponuje ministerstwo, nie powinniśmy mówić o gospodarce o obiegu zamkniętym, lecz o gospodarce socjalistycznej. Trzeba wstrzymać to kuriozum!

W podobnym duchu wypowiadał się Michał Mikołajczyk, prokurent i dyrektor ds. sprzedaży i relacji zewnętrznych w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

– UC100 to potworek legislacyjny. Nazywanie go ustawą o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta to pomyłka – przestrzegał Michał Mikołajczyk.

Tłumaczył, że sprawa jest poważna, bo dotyczy losu ok. 100 tys. przedsiębiorców, z którymi rząd tak naprawdę nie rozmawia.

– Oceniając to, co proponuje ministerstwo, nie powinniśmy mówić o gospodarce o obiegu zamkniętym, lecz o gospodarce socjalistycznej. Trzeba wstrzymać to kuriozum! – apelował Michał Mikołajczyk.

Elastyczność kluczem do sukcesu

W trakcie panelu Tania i zielona energia dla Europy dyskutanci zastanawiali się, dlaczego energia w Europie jest droga i czy transformacja energetyczna obniży jej koszty. Marek Kaźmierczak, dyrektor Departamentu Strategii, Procesów i Projektów w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, podkreślał, że kluczowym elementem transformacji energetycznej, ale też strategii PGE, jest elastyczność.

– Musimy się nauczyć korzystać z energii wtedy, gdy jest tania, a ograniczać jej zużycie, gdy jest droga. Tylko wtedy będziemy mieli szansę na zmniejszenie kosztów – przekonywał Marek Kaźmierczak.

Musimy się nauczyć korzystać z energii wtedy, gdy jest tania, a ograniczać jej zużycie, gdy jest droga. Tylko wtedy będziemy mieli szansę na zmniejszenie kosztów.

Z kolei Małgorzata Szafoni, zastępczyni prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreślała znaczenie publicznego wsparcia dla transformacji energetycznej. Jako przykład podała działalność NFOŚiGW, który większość środków przeznacza dziś właśnie na ten cel.

– Nasza działalność stanowi impuls, który wspiera inwestycje środowiskowe, przyczynia się do transformacji energetycznej i pobudza rynek do działań prośrodowiskowych – powiedziała Małgorzata Szafoni.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli m.in. ekonomista dr Paweł Bukowski z University College London, Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego, a także prof. Andrzej Leder, filozof, członek Rady Naukowej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Patronat prasowy nad wydarzeniem objął portal XYZ.

Główne wnioski

  1. Ostatnie lata zredefiniowały globalną gospodarkę i podważyły optymistyczne scenariusze, według których globalizacja będzie przynosiła światowej ekonomii same korzyści.
  2. Odpowiedzią polskiego rządu na te wyzwania jest inicjatywa Local Content, czyli tworzenie jak najlepszego ekosystemu do rozwoju podmiotów krajowych.
  3. Według uczestników Sustainable Economy Summit długoterminowo zielone inwestycje są opłacalne i zwiększają rezyliencję biznesu.

Materiał powstał na zlecenie Executive Club.