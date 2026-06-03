Czy trzeba wybierać między wzrostem gospodarczym a celami klimatycznymi

Organizatorem wydarzenia był Executive Club, organizacja biznesowa skierowana do liderów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli kadry menedżerskiej w Polsce, a także kwartalnik „Executive Magazine”. Wydarzenie zgromadziło najważniejszych przedstawicieli sektora ESG.

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, w wystąpieniu inaugurującym konferencję mówił, że wydarzenia ostatnich lat, takie jak pandemia, wojna w Ukrainie czy kryzys na Bliskim Wschodzie, zredefiniowały globalną gospodarkę i podważyły optymistyczne scenariusze, według których globalizacja będzie przynosiła światowej ekonomii same korzyści.

– Naszą odpowiedzią jest inicjatywa Local Content, czyli tworzenie jak najlepszego ekosystemu do rozwoju podmiotów krajowych. Będą beneficjentami największych w historii inwestycji, jakie będą miały miejsce w naszym kraju – tłumaczył Wojciech Balczun.

Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, przekonywała, że zielona transformacja nie tylko nie stoi w sprzeczności z rozwojem gospodarczym, ale wręcz staje się motorem wzrostu i tworzy nowe miejsca pracy.

– Cele klimatyczne i konkurencyjność gospodarki można i należy pogodzić. Ważne jest jednak dobre przygotowanie niezbędnych regulacji i dialog z biznesem – podkreślała Anita Sowińska.

Cele klimatyczne i konkurencyjność gospodarki można i należy pogodzić. Ważne jest jednak dobre przygotowanie niezbędnych regulacji i dialog z biznesem.

Biznes i środowisko idą w parze

W trakcie panelu Konkurencyjna i odporna Europa uczestnicy mówili o tym, że zasady ESG nie kolidują z realizacją celów biznesowych. Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska, przekonywała, że zielona transformacja jest racjonalną strategią gospodarczą.

– Dowodem są wzrastające inwestycje w odnawialne źródła energii w Chinach. Gdyby rzeczywiście była to kwestia ideologii, reszta świata nie podążałaby tą drogą – tłumaczyła Aleksandra Robaszkiewicz.

Dlatego nie mamy innego wyjścia niż przechodzenie na czystą energię. Pytanie dotyczy jedynie tempa i zakresu zmian.

Także Renat Heuberger, CEO Terra Impact Ventures, współzałożyciel i dyrektor fundacji myclimate oraz South Pole, a także Prezes eAgronom i MPower, wskazywał, że Unia Europejska nie musi wybierać między konkurencyjnością a walką ze zmianami klimatu.

– Wręcz przeciwnie – te kwestie idą w parze – przekonywał Renat Heuberger.

Jako przykład podał wysokie ceny energii w Europie, które skłaniają państwa UE do wysiłków na rzecz większej efektywności energetycznej.

Unia Europejska nie musi wybierać między konkurencyjnością a walką ze zmianami klimatu.

– To doskonały przykład, jak dążenie do dekarbonizacji łączy się ze wzrostem konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw – tłumaczył Renat Heuberger.

Gospodarka cyrkularna. Kontrowersje w czasie panelu

W trakcie dyskusji nie brakowało różnic zdań, a nawet sporów. Do ostrej wymiany poglądów doszło m.in. w trakcie panelu Gospodarka cyrkularna. Przedstawiciele biznesu i organizacji odzysku starli się z minister Anitą Sowińską. Kontrowersje dotyczyły projektu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UC100) wprowadzającej Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta. Kilka tygodni temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało zaktualizowaną wersję projektu. Wprawdzie jest już ona po konsultacjach publicznych, jednak obecni na Sustainable Economy Summit eksperci skarżyli się, że pozostawiono w niej główne zasady scentralizowanego modelu ROP. Według krytyków proponowane rozwiązania de facto zlikwidują działające od lat organizacje odzysku i oddadzą pełną kontrolę nad systemem w ręce Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czasie dyskusji o projekcie resortu klimatu krytycznie wypowiadał się m.in. Paweł Lesiak, wiceprezes zarządu Interzero.

– Polskie przedsiębiorstwa są otwarte na Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta. Chcą jednak partycypować w systemie tak, jak ich koledzy z innych państw unijnych i mieć wpływ na to, co finalnie stanie się z ich odpadem. Obecny projekt UC100 im tego nie daje – ocenił Paweł Lesiak.

Oceniając to, co proponuje ministerstwo, nie powinniśmy mówić o gospodarce o obiegu zamkniętym, lecz o gospodarce socjalistycznej. Trzeba wstrzymać to kuriozum!

W podobnym duchu wypowiadał się Michał Mikołajczyk, prokurent i dyrektor ds. sprzedaży i relacji zewnętrznych w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

– UC100 to potworek legislacyjny. Nazywanie go ustawą o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta to pomyłka – przestrzegał Michał Mikołajczyk.

Tłumaczył, że sprawa jest poważna, bo dotyczy losu ok. 100 tys. przedsiębiorców, z którymi rząd tak naprawdę nie rozmawia.

– Oceniając to, co proponuje ministerstwo, nie powinniśmy mówić o gospodarce o obiegu zamkniętym, lecz o gospodarce socjalistycznej. Trzeba wstrzymać to kuriozum! – apelował Michał Mikołajczyk.

Elastyczność kluczem do sukcesu

W trakcie panelu Tania i zielona energia dla Europy dyskutanci zastanawiali się, dlaczego energia w Europie jest droga i czy transformacja energetyczna obniży jej koszty. Marek Kaźmierczak, dyrektor Departamentu Strategii, Procesów i Projektów w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, podkreślał, że kluczowym elementem transformacji energetycznej, ale też strategii PGE, jest elastyczność.

– Musimy się nauczyć korzystać z energii wtedy, gdy jest tania, a ograniczać jej zużycie, gdy jest droga. Tylko wtedy będziemy mieli szansę na zmniejszenie kosztów – przekonywał Marek Kaźmierczak.

Musimy się nauczyć korzystać z energii wtedy, gdy jest tania, a ograniczać jej zużycie, gdy jest droga. Tylko wtedy będziemy mieli szansę na zmniejszenie kosztów.

Z kolei Małgorzata Szafoni, zastępczyni prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreślała znaczenie publicznego wsparcia dla transformacji energetycznej. Jako przykład podała działalność NFOŚiGW, który większość środków przeznacza dziś właśnie na ten cel.

– Nasza działalność stanowi impuls, który wspiera inwestycje środowiskowe, przyczynia się do transformacji energetycznej i pobudza rynek do działań prośrodowiskowych – powiedziała Małgorzata Szafoni.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli m.in. ekonomista dr Paweł Bukowski z University College London, Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego, a także prof. Andrzej Leder, filozof, członek Rady Naukowej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Patronat prasowy nad wydarzeniem objął portal XYZ.

Główne wnioski Ostatnie lata zredefiniowały globalną gospodarkę i podważyły optymistyczne scenariusze, według których globalizacja będzie przynosiła światowej ekonomii same korzyści. Odpowiedzią polskiego rządu na te wyzwania jest inicjatywa Local Content , czyli tworzenie jak najlepszego ekosystemu do rozwoju podmiotów krajowych. Według uczestników Sustainable Economy Summit długoterminowo zielone inwestycje są opłacalne i zwiększają rezyliencję biznesu.

Materiał powstał na zlecenie Executive Club.